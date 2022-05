Miami: Leclerc hängt Verstappen ab - Russell Zweiter

Der WM-Führende Charles Leclerc (24) hat vor dem neuen Formel-1-Rennen in Miami (Sonntag, 21.30 Uhr/Sky) zunächst den stärksten Eindruck hinterlassen. Der Ferrari-Fahrer drehte im ersten freien Training auf dem 5,412 km langen Kurs in 1:31,098 Minuten die schnellste Runde und hatte damit einen deutlichen Vorsprung auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (+0,179). Zwischen die beiden Titelanwärter drängelte sich überraschend Mercedes-Pilot George Russel als Zweiter (+0,071).

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) im Aston Martin und Haas-Pilot Mick Schumacher hatten noch Schwierigkeiten mit der neuen Strecke rund um das Hard-Rock-Stadium. Vettel wurde mit knapp zwei Sekunden Rückstand 14., Schumacher landete sogar nur auf dem vorletzten Platz (+3.847).

Vor dem fünften Saisonrennen hat Leclerc in der WM-Wertung 27 Punkte Vorsprung auf Verstappen, der zuletzt in Imola gewann. "Ich weiß nicht, wer an diesem Wochenende vorne sein wird", sagte Leclerc, bislang sei es "immer sehr eng" zugegangen gegen Verstappen. Er sei sich aber sicher, dass er "eine Chance" auf den Sieg habe, wenn er keine Fehler mache.