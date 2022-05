Formel 1, GP von Barcelona: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Auf den Premieren-GP in Miami folgt zwei Wochen der GP von Barcelona. SPOX zeigt Euch die wichtigsten Infos zum nächsten Rennwochenende in der Formel 1 und beantwortet Fragen zu folgenden Punkten: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Sonntag, den 8. Mai, findet auf dem Miami International Autodrome zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 ein Rennen in Miami, USA, statt. In zwei Wochen, wenn das sechste Rennwochenende der Saison ansteht, kehrt die Motorsportkönigsklasse wieder nach Europa zurück. Die Station, die auf Miami folgt, ist nämlich Barcelona.

Formel 1, GP von Barcelona: Datum, Termin, Zeitplan

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya rollen am Freitag, den 20. Mai, zum ersten Mal auf dem Asphalt die Räder, wenn das 1. Freie Training um 14 Uhr deutscher Zeit losgeht. Das 2. folgt dann am selben Tag um 17 Uhr. Der Samstag (21. Mai) ist für das 3. Freie Training (13 Uhr) und für das Qualifying (16 Uhr) reserviert.

Das Rennen geht dann wie üblich am Sonntag, den 22. Mai, über die Bühne. Dieses beginnt um 15 Uhr.

Formel 1, GP von Barcelona: Das Rennwochenende

Datum Event Start (MEZ) 20. Mai 1. Freies Training 14 Uhr 20. Mai 2. Freies Training 17 Uhr 21. Mai 3. Freies Training 13 Uhr 21. Mai Qualifying 16 Uhr 22. Mai Rennen 15 Uhr

Formel 1, GP von Barcelona: Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung des GP von Barcelona betrifft, ändert sich zu den vorigen Rennwochenenden nichts. Auch für die Freien Trainings, für das Qualifying und für das Rennen in der spanischen Millionenstadt zeichnet Sky verantwortlich. Beim Pay-TV-Sender liegen auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Motorsportkönigsklasse. Jede Session ist auf dem Sender Sky Sport F1 (HD) zu sehen, so auch die Sessions in Barcelona in zwei Wochen.

Den Grand Prix könnt Ihr zudem auch im Livestream von Sky verfolgen. Was Ihr dafür braucht: entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Auch in Österreich ist in dieser Saison alles beim Alten geblieben: ServusTV und der ORF sind auch für das Jahr 2022 die Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung der Formel 1 geht. Nachdem die vergangenen zwei Grands Prix bei ServusTV zu sehen waren, übernimmt der ORF (ORF1) die Sessions in der spanischen Küstenstadt. Somit werden die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen im Free-TV daneben auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek, gezeigt.

Im deutschen Free-TV wird der Grand Prix hingegen nicht übertragen. RTL darf auch in diesem Jahr vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Dieser GP ist jedoch nicht Teil dieses Übertragungsquartetts. Das nächste Rennen, das der Privatsender überträgt, ist der Große Preis von Großbritannien (Silverstone) am 3. Juli.

Formel 1, GP von Barcelona: Das Rennwochenende im Liveticker

Solltet Ihr keinen Zugang auf Sky oder ServusTV bekommen, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, wie Ihr die Sessions in Barcelona live verfolgen könnt - nämlich mit dem Liveticker von SPOX. Egal ob Freie Trainings, das Qualifying oder das Rennen - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Formel 1, GP von Barcelona: Wichtigste Infos

Event: GP von Barcelona

GP von Barcelona Datum: 20. bis 22. Mai

20. bis 22. Mai Ort: Barcelona, Spanien

Barcelona, Spanien Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Übertragung Free-TV (AT): ORF1

Übertragung Pay-TV (DE & AT): Sky

Übertragung Livestream (DE): Sky, F1TV

Übertragung Livestream (AT): Sky, ORF-TVthek , F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, GP von Barcelona: Die Strecke in Barcelona im Steckbrief

Streckenname Circuit de Barcelona-Catalunya Länge 4.675 Meter Runden 66 Distanz 307,104 km Rechtskurven 9 Linkskurven 7

