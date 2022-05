F1, Übertragung: Formel-1-GP von Miami live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Der Formel 1-Zirkus ist an diesem Wochenende zu Gast in Miami. Wer zeigt die Übertragung des GP von Miami im Free-TV und im kostenlosen Livestream? SPOX klärt auf.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 wird an diesem Wochenende in Miami ein GP ausgetragen. Das Rennen im US-amerikanischen Florida markiert den fünften GP in dieser noch jungen Formel 1-Saison. Der GP findet auf einem brandneuen Stadtkurs statt, der unter anderem um das Hard-Rock-Stadion der Miami Dolphins führt.

Aufgrund der Zeitverschiebung finden alle Sessions an diesem Wochenende am Abend deutscher Zeit statt. Alle F1-Fans in Deutschland müssen also etwas länger als üblich wach bleiben, um den GP von Miami live zu erleben. So beginnt das Qualifying am Samstag, den 07. Mai, um 22.00 Uhr. Der Startschuss des Rennens erfolgt am Sonntag, den 08. Mai, um 21.30 Uhr MEZ.

Souverän führt aktuell Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Fahrerwertung in der Formel 1 an. 27 Punkte hat der Monegasse Vorsprung auf den zweitplatzierten, amtierenden Weltmeister Max Verstappen. Dass bei der Scuderia aktuell nicht alles perfekt läuft, zeigte jedoch das vergangene Rennen in Imola. Vor den heimischen Fans schied Leclercs Teamkollege Carlos Sainz früh im Rennen aus. Charles Leclerc selbst setzte seinen Boliden kurz vor Rennende an die Wand. Er konnte das Rennen jedoch fortsetzten und einen sechsten Platz ins Ziel retten. Der Ferrari-Pilot verlor am letzten Rennwochenende dennoch wichtige Punkte im Kampf um die WM.

In diesen kann das dominierende Team der vergangen Jahre, das Mercedes-Team um Lewis Hamilton, zu diesem Zeitpunkt nicht eingreifen. Der siebenmalige Weltmeister kam in Imola nur als 13. ins Ziel und befindet sich in der Fahrerwertung nur auf Rang sieben. Noch schlechter läuft es dagegen für Aston Martin und Sebastian Vettel. Nach einige Problemen zum Saison-Auftakt verbesserte sich der Heppenheimer bei GP der Emilia-Romagna jedoch zuletzt. Zeigt die Formkurve für Vettel in Miami an diesem Wochenende weiter nach oben?

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Miami live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's: Der Zeitplan

Datum Event Start 06. Mai 1. Freies Training 20.30 Uhr 06. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr 07. Mai 3. Freies Training 19.00 Uhr 07. Mai Qualifying 22.00 Uhr 08. Mai Rennen 21.30 Uhr

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Miami live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

An diesem Wochenende zeigt Sky alle Sessions beim GP von Miami live und in voller Länge im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte für alle Formel 1-Rennen in dieser Saison.

Der Privatsender RTL zeigt in diesem Jahr erneut einige ausgewählte Rennen live im Free-TV. Der GP von Miami an diesem Wochenende gehört jedoch nicht dazu. Hier erfahrt Ihr wie Ihr dennoch das Rennen live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Miami live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Übertragung im TV

In Österreich teilen sich der ORF und Servus TV die Übertragung der Formel 1-Rennen in dieser Saison. Beide Sender zeigen ihrer Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Servus TV zeigt sich beim GP von Miami für die Übertragung des Rennens zuständig. Die Vorberichte zum Rennen beginnen am Sonntag, den 08. Mai, um 20.15 Uhr. Ab 21.30 Uhr seht Ihr dort den GP live und in voller Länge.

© getty Der amtierende Weltmeister Max Verstappen gewann am vergangen Rennwochenende den GP der Emilia-Romagna. In der Fahrerwertung ist er als Zweiter aktuell 27 Punkte hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Um die Übertragung von Servus TV sehen zu können, müsst Ihr in Deutschland im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnen. Andernfalls könnt Ihr die Übertragung des Privatsenders in Deutschland nicht sehen.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Miami live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Übertragung im Livestream

Servus TV bietet alternativ auch einen kostenfreien Livestream des Rennens in Miami an. Aufgrund des Geoblockings könnt Ihr diesen jedoch in Deutschland nicht frei empfangen. Mit einer VPN-Verbindung nach Österreich könnt Ihr aber die Inhalte von Servus TV ganz legal streamen. Wie das ganze funktioniert, haben wir hier für Euch zusammengefasst.

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Miami live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's: Die Infos im Überblick

Event: GP vom Miami

GP vom Miami Rennen: 5

5 Datum: Sonntag, 08. Mai

Sonntag, 08. Mai Rennstart: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Ort: Miami, USA

Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Länge: 5,412 km

5,412 km Kurven: 19

F1, Übertragung: Formel-1-GP von Miami live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's: Die Übertragung im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch alles Session beim GP von Miami an diesem Wochenende im Livestream. Bei uns verpasst Ihr also nicht an diesem Formel 1-Wochenende. Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht von SPOX.

