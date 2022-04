Nächste Station im Rennkalender der Formel 1 2022 ist der Große Preis von Australien. Hier erfahrt Ihr, um wie viel Uhr der bevorstehende Grand Prix am Wochenende losgeht.

Der dritte Grand Prix der noch jungen Formel-1-Saison 2022 findet an diesen Wochenende in Australien statt. Zum ersten Mal seit 2019 findet in Melbourne wieder ein Rennen statt, nachdem die vergangenen beiden coronabedingt abgesagt werden mussten.

Im Grunde ist das Rennwochenende aufgebaut wie die meisten anderen: Am Freitag gehen auf dem Albert Park Circuit zwei Freie Trainings, am Samstag ein Freies Training und das Qualifying, am Sonntag dann das Rennen über die Bühne. Was es dabei aus deutscher Sicht jedoch zu beachten gibt, ist die Zeitverschiebung, da Australien in einer anderen Zeitzone liegt.

Im Folgenden beantwortet Euch SPOX, um wie viel Uhr der Grand Prix von Australien in der Saison 2022 startet.

Formel 1: Um wie viel Uhr startet der GP von Australien in der Saison 2022?

Wer die Sessions beim Grand Prix von Australien von Anfang bis Ende schauen möchte, muss das ganze Wochenende über sehr früh aufstehen. Der Freitag (10. April) wird um 5 Uhr deutscher Zeit mit dem 1. Freien Training eröffnet, das zweite folgt um 8 Uhr.

Ebenfalls so früh beginnt auch der Samstag (11. April), an dem um 5 Uhr deutscher Zeit das 3. Freie Training steigt. Das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung für das Rennen beginnt um 8 Uhr.

Was das Rennen am Sonntag, den 12. April, betrifft, dürfen deutsche Motorsportfans ein wenig länger schlafen. Das Spektakel geht um 7 Uhr deutscher Zeit los.

© getty Der GP von Australien kehrt in der Saison 2022 wieder in den Rennkalender zurück.

Formel 1, GP von Australien: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 10. April 2022 5 Uhr 1. Freies Training Freitag, 10. April 2022 8 Uhr 2. Freies Training Samstag, 11. April 2022 5 Uhr 3. Freies Training Samstag, 11. April 2022 8 Uhr Qualifying Sonntag, 12. April 2022 7 Uhr Rennen

Formel 1: Der GP von Australien im TV und Livestream

Das Rennwochenende in Melbourne ist keines der vier Rennen, das in dieser Saison RTL übertragen darf. Eine Übertragung im Free-TV wird es also nicht geben. Um alle Sessions in Australien am Wochenende schauen zu können, braucht Ihr Zugang zum Pay-TV-Sender Sky, der die Formel 1 auch im Livestream anbietet.

Die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen seht Ihr auf dem Sender Sky Sport F1 (HD). Die Vorberichte für das Rennen gehen am Sonntag um 5.30 Uhr los. Durch das Spektakel begleiten Euch dann der Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Um all die Sessions im Livestream von Sky verfolgen zu können, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

In Österreich kümmert sich der ORF um die Übertragung des GP von Australien. Auf ORF1 führt Euch am Sonntag ab 6.25 Uhr das Duo Ernst Hausleitner und Co-Kommentar Alexander Wurz durch das Rennen.

Auch der ORF stellt parallel zur Übertragung im Free-TV einen Livestream, der kostenlos ist, zur Verfügung. Dieser ist in der ORF-TVthek vorfindbar.

Formel 1: Der GP von Australien im Liveticker

SPOX bietet das gesamte Rennwochenende in Form von detaillierten Livetickern ebenfalls an.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Formel 1: Der Rennkalender 2022