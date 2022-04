Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Imola heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute starten die Fahrer der Formel 1 beim vierten Rennen der Saison in Italien. Der Große Preis von Imola steht an und wir zeigen Euch, wie Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Euch erwartet heute ein heißer Ritt im vierten Rennen der noch jungen Formel-1-Saison. Der Große Preis der Emilia-Romagna in Italien ist seit dem Jahr 2020 wieder im Rennkalender zu finden. Zudem wurde bereits bekannt gegeben, dass die Formel 1 mindestens bis 2025 dort Rennen fahren wird. In der vergangenen Saison konnte der spätere Weltmeister Max Verstappen den Sieg vor den Briten Lewis Hamilton und Lando Norris einfahren. Der Grand-Prix startet am Sonntag um 15 Uhr. Bei SPOX erfahrt ihr, wie Ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ferrari ist in der aktuellen Saison der Primus unter den zehn Teams. Nach zwei schwierigen Jahren für die Italiener, läuft es wieder wie gewohnt bei der Scuderia. Vor dem Wochenende führt man in der Konstrukteurswertung mit 39 Punkten vor Mercedes. Zudem hat die Konkurrenz Schwierigkeiten. Mercedes scheint in diesem Jahr nicht an den Erfolg der vergangenen Saisons anknüpfen zu können. Red Bull kämpft aktuell damit, Rennen beenden zu können. Vor allem den Weltmeister Max Verstappen traf es hart. In bisher drei Rennen schaffte er es nur einmal über die Ziellinie. Kann der Weltmeister dieses Mal die Ferraris im Heimrennen ärgern?

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Imola heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky auch den Großen Preis von Imola. Bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD laufen ab 13.30 Uhr die Vorberichte zum Rennen. Um 14.55 Uhr übernimmt dann das Duo aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schuhmacher.

In der Formel 1 hat Sky die exklusiven Übertragungsrechte. Wenn Ihr also jedes Rennen sehen möchtet, werdet ihr am Pay-TV-Sender nicht vorbeikommen. Um Zugriff auf die Sender zu bekommen, benötigt Ihr das Sport-Paket von Sky. Die Kosten belaufen sich im günstigsten Fall im Jahresabo auf mindestens 20€ im Monat. Wer aber noch dazu die Spiele der englischen Fußball-Premier League, des DFB-Pokals sowie alle Samstagspartien der ersten und alle Begegnungen der 2. Bundesliga sehen will, muss bei seinem Jahresabo mit einen Aufpreis von rund 10€ rechnen.

Alle Abonnenten eines Sky-Abos können dann auf die Sender zugreifen. Ebenfalls ist auch der Livestream über SkyGo verfügbar. Alternativ kann monatlich auch das SkyTicket gebucht werden.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Imola heute live im Free-TV

Wer sich kein Sky-Abo leisten möchte, der kann heute auch im Free-TV das Rennen verfolgen. RTL zeigt ebenfalls den Großen Preis von Imola. Ab 14.00 Uhr beginnt dort der Countdown zum Rennen in Italien. Das Team rund um Moderator Florian König ist bekannt. Auch weiterhin führen die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner sowie Streckenreporter Kai Ebel durch die TV-Übertragungen. RTL hatte sich mit Sky auf vier Rennen im Free-TV geeinigt. Neben dem Großen Preis von Imola werden auch die Rennen in Großbritannien, den Niederlanden und Brasilien bei RTL zu sehen sein.

© getty Charles Leclerc auf der Strecke beim Großen Preis von Australien.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Imola heute live im TV, Livestream und Liveticker - wichtige Infos

Runde: 4. Grand Prix in der Saison 2022

4. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 24. April 2022

24. April 2022 Rennstart: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italien)

Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italien) Übertragung (DE): Sky, RTL

Livestream (DE): Sky, RTL+, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF

Livestream (AT): Sky, ORFThek, F1TV

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Imola heute im Liveticker

Den gewohnten Liveticker auf SPOX stellen wir für Euch auch dieses Mal bereits. Dort könnt Ihr ausführlich das komplette Rennen verfolgen, damit Ihr nichts auf der Strecke verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Imola heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Platz Name 1. Max Verstappen 2. Charles Leclerc 3. Sergio Perez 4. Carlos Sainz 5. Lando Norris 6. Daniel Ricciardo 7. Valtteri Bottas 8. Kevin Magnussen 9. Fernando Alonso 10. Mick Schumacher 11. George Russell 12. Yuki Tsunoda 13. Sebastian Vettel 14. Lewis Hamilton 15. Lance Stroll 16. Esteban Ocon 17. Pierre Gasly 18. Alexander Albon 19. Nicholas Latifi 20. Guanyu Zhou

Formel 1: Die Strecke beim GP von Imola

Schnelle und enge Kurven. Der Autodromo Enzo e Dino Ferrari ist eine Herausforderung für alle 20 Fahrer. Hier gibt's die wichtigsten Infos zur Strecke:

Streckenname Autodromo Enzo e Dino Ferrari Länge 4.909 Kilometer Runden 63 Distanz 309,267 km Kurven 17

