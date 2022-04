Für die Formel 1-Fahrer steht am heutigen morgen beim GP von Australien das 2. Freie Training auf dem Programm. Hier könnt Ihr die komplette Session im Liveticker verfolgen.

Nach gut zweiwöchiger Pause macht der Formel 1-Zirkus an diesem Wochenende in Australien halt. Wer schafft sich heute im 2. Freien Training eine gute Ausgangslage für das Rennen am Sonntag? Hier erfahrt Ihr es im Liveticker.

Formel 1: 2. Freies Training beim GP von Australien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Rennwochenende in Australien markiert die Rennpremiere in dieser Saison für den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel. Die ersten beiden Saisonrennen verpasste der Heppenheimer mit einer Corona-Erkrankung. Die Testzeit heute in seinem neuen Aston Martin ist somit umso wichtiger. Die ersten beiden Rennen in dieser noch jungen Saison wurden von Red Bull und Ferrari dominiert. Kann Mercedes, der aktuelle Konstrukteursweltmeister, heute den Abstand auf die Konkurrenz verkleinern?

Vor Beginn: Die zweite Testsession an diesem GP-Wochenende startet heute um 08.00 Uhr deutscher Zeit. Gefahren wird auf dem Albert Park Circuit in Melbourne.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 2. Freien Trainings beim GP von Australien.

Formel 1: 2. Freies Training beim GP von Australien heute live im TV und Livestream

Wie üblich zeigt Sky am heutigen Tag das 2. Freie Training beim GP von Australien live und in voller Länge. Auf Sky Sport F1 (HD) seht Ihr die Übertragung der Session heute ab 7.45 Uhr live.

Sky bietet Euch zudem zwei Optionen das 2. Freie Training im Livestream zu verfolgen. Das geht zum einen mit der Sky Go-App, mit der Ihr als Sky-Kunden Eure sämtlichen Inhalte streamen könnt. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Sky Ticket buchen, welches es Euch ebenfalls ermöglicht die Testsession heute live und vollumfänglich zu verfolgen.

