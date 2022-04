Heute Nachmittag findet beim Formel 1-GP in Imola der erste Sprint des Jahres statt. Anders als beim Hauptrennen am Sonntag wird der Privatsender RTL jedoch nicht live dabei sein. SPOX erklärt die Hintergründe.

Wie schon im vergangenen Rennjahr besitzt der Privatsender RTL auch in dieser Saison wieder das Recht, mehrere Formel 1-Rennen live ausstrahlen zu dürfen. Die Berechtigung dafür, eine sogenannte Sublizenz, hat das Kölner Unternehmen vom Hauptlizenzinhaber Sky erworben. Bei den Verhandlungen zu Beginn des Jahres 2021 hatte man sich auf eine Zahl von insgesamt vier Grands Prix geeinigt.

Einer dieser vier Events ist der anstehende Große Preis der Emilia-Romagna in Imola. Doch warum überträgt RTL dann nicht auch das heutige Sprintrennen? SPOX klärt auf.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Sprintrennen beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream

Der Grund dafür liegt in den Einzelheiten der Vereinbarung zwischen RTL und Sky. So einigte man sich lediglich darauf, dass die Hauptrennen an den jeweiligen Sonntagen gezeigt werden dürfen. Alle weiteren Sessions, von den Freien Trainings bis zu den Qualifyings sind somit weiterhin ausschließlich bei Sky zu sehen.

Die folgenden Rennen werden neben dem Rennen von Imola ebenfalls bei RTL gezeigt:

Silverstone, England (03. Juli)

(03. Juli) Zandvoort, Niederlande (04. September)

(04. September) Sao Paulo, Brasilien (13. November)

Ihr verfügt über keines der Sky-Abonnements? Dann schaut doch einfach mal bei unserem SPOX-Liveticker vorbei. Mit Updates im Minutentakt bleibt Ihr hier garantiert immer auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker des Sprintrennens beim GP der Emilia-Romagna

Formel 1: Darum zeigt RTL das Sprintrennen beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream - Startaufstellung für das Sprintrennen

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Lando Norris McLaren 4 Kevin Magnussen Haas F1 5 Fernando Alonso Alpine 6 Daniel Ricciardo McLaren 7 Sergio Perez Red Bull 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Carlos Sainz Ferrari 11 George Russell Mercedes 12 Mick Schumacher Haas F1 13 Lewis Hamilton Mercedes 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Pierre Gasly AlphaTauri 18 Nicholas Latifi Williams 19 Esteban Ocon Alpine 20 Alexander Albon Williams

Formel 1: Darum zeigt RTL das Sprintrennen beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream - Alle Infos auf einen Blick

Name: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Rundenlänge: 4,909 Kilometer

4,909 Kilometer Distanz Sprintrennen: 98,18 Kilometer (20 Runden)

98,18 Kilometer (20 Runden) Distanz Hauptrennen: 304,358 Kilometer (62 Runden)

304,358 Kilometer (62 Runden) Kurven: 19

19 Rundenrekord: 1:15,484 (Lewis Hamilton, 2020)

© getty Das Sprintrennen in Imola wird das erste seiner Art in dieser Saison sein. Zwei weitere folgen bei den Grand Prix in Spielberg und Sao Paulo.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Sprintrennen beim GP von Imola nicht live im TV und Livestream - Der aktuelle WM-Stand