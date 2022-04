Zum ersten Mal in diesem Rennjahr sind die Formel 1-Piloten in einem Sprintrennen gefordert. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Session beim GP von Imola heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

Heute beginnt Tag zwei des vierten Formel 1-Rennwochenendes des Jahres. Nach dem ersten Freien Training und dem Qualifying für das Sprintrennen gestern, stehen heute das zweite Freie Training sowie das vielbeachtete Sprintrennen an. Diese Form der Qualifikation besteht erst seit der vergangenen Saison.

Alle Fahrer duellieren sich hier in einem verkürzten Rennen von nur gut 20 Runden. Die ersten achten Piloten werden nicht nur mit einer guten Ausgangsposition beim Hauptrennen am Sonntag belohnt, sondern zusätzlich noch mit bis zu acht WM-Punkten.

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP von Imola heute im TV und Livestream sehen - Der Zeitplan am Wochenende

Session Tag Start 1. Freies Training Freitag, 22. April 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 22. April 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. April 12.30 Uhr Sprintrennen Samstag, 23. April 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 24. April 15.00 Uhr

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP von Imola heute im TV und Livestream sehen

Wie schon in der vergangenen Saison gibt es auch in diesem Rennjahr wieder nur dieselben zwei Anbieter: den öffentlich-rechtlichen Kanal ORF sowie den Privatsender ServusTV. Immer abwechselnd nehmen sie sich der Übertragung der verschiedenen Rennwochenenden an. Nachdem der ORF den Großen Preis von Australien begleiten durfte, ging der Zuschlag für das Wochenende in Imola an ServusTV.

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP von Imola heute im TV

Wer sich das heutige Sprintrennen also im linearen Fernsehen anschauen möchte, der muss lediglich dafür sorgen, dass sich der Sender ServusTV in seiner Programmliste befindet. Da der Kanal frei zugänglich ist, müsste dies bei allen Österreicherinnen und Österreichern der Fall sein. Falls nicht, empfiehlt es sich einen Sendersuchlauf zu starten.

Den Beginn der Ausstrahlung haben die Verantwortlichen von ServusTV auf 16.00 Uhr datiert. Gut eine halbe Stunde später, um 16.30 Uhr, soll das Rennen seinen Anfang nehmen. Teil des sechsköpfigen Moderationsteams sind Andrea Schlager, Christian Klien, Nico Hülkenberg, Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle.

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP von Imola heute im kostenlosen Livestream

Selbstverständlich bietet ServusTV auch einen kostenlosen Livestream zu seinem TV-Programm an. Somit können auch all diejenigen das Rennen verfolgen, die keinen Fernseher besitzen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream in der Mediathek.

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP von Imola heute im TV und Livestream sehen - Der Liveticker bei SPOX

Nicht immer hat man die Möglichkeit, ein Sportevent live zu sehen. Entweder es fehlt ausreichend Datenvolumen oder man kann sich einfach nicht über einen längeren Zeitraum auf das Geschehen konzentrieren. In genau diesen Fällen kann unser hauseigener Liveticker Abhilfe schaffen. Wenn wir Euer Interesse geweckt haben sollten, könnt Ihr Euch sehr gern einmal einklicken.

Hier geht's zum Liveticker des Sprintrennens beim GP der Emilia-Romagna

© getty Sieger 2021: Red Bull-Pilot Max Verstappen hat den GP von Emilia-Romagna im letzten Jahr gewonnen.

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP von Imola heute im TV und Livestream sehen - Startaufstellung für das Sprintrennen

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Lando Norris McLaren 4 Kevin Magnussen Haas F1 5 Fernando Alonso Alpine 6 Daniel Ricciardo McLaren 7 Sergio Perez Red Bull 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Carlos Sainz Ferrari 11 George Russell Mercedes 12 Mick Schumacher Haas F1 13 Lewis Hamilton Mercedes 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Pierre Gasly AlphaTauri 18 Nicholas Latifi Williams 19 Esteban Ocon Alpine 20 Alexander Albon Williams

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP von Imola heute im TV und Livestream sehen - Alle Infos zur Strecke

Name: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Rundenlänge: 4,909 Kilometer

4,909 Kilometer Distanz Sprintrennen: 98,18 Kilometer (20 Runden)

98,18 Kilometer (20 Runden) Distanz Hauptrennen: 304,358 Kilometer (62 Runden)

304,358 Kilometer (62 Runden) Kurven: 19

19 Rundenrekord: 1:15,484 (Lewis Hamilton, 2020)

Formel 1 live: Sprintrennen beim GP von Imola heute im TV und Livestream sehen - Der aktuelle WM-Stand in der Fahrerwertung