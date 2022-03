Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Saudi-Arabien wird das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2022 ausgetragen. So könnt Ihr den Großen Preis heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Auf Bahrain folgt sogleich Saudi-Arabien. Gleich am ersten Wochenende nach dem Auftaktrennen der Formel 1 2022 geht es mit dem Großen Preis in Dschidda weiter. Ferrari, Mercedes, Red Bull und Co. kämpfen mit ihren Piloten am heutigen Sonntag, den 27. März um die nächsten Punkte im Kampf um die Weltmeisterschaft in der Fahrer- und Konstrukteurswertung.

Gefahren wird auf dem Jeddah Corniche Circuit. Die Strecke ist knapp 6,2 Kilometer lang und umfasst elf Rechts- sowie 16 Linkskurven. 50 Runden und dabei 308 Kilometer müssen von den Hauptprotagonisten zurückgelegt werden.

Wegen der Zeitverschiebung fällt der Startschuss hierzulande erst um 19 Uhr. Dschidda ist nach der Zeitumstellung in unter anderem Deutschland jetzt nur noch eine Stunde statt zwei Stunden voraus, womit auch dieser GP ein Nachtrennen sein wird. In Saudi-Arabien wird die Zeit nicht umgestellt, die Ortszeit zu Rennbeginn ist 20 Uhr.

Formel 1: Wie verhält es sich zum Rennen von Saudi-Arabien mit der Übertragung im TV und Livestream? Und wo kann man den GP im Liveticker verfolgen? SPOX klärt darüber im Vorfeld auf.

Max Verstappen ist aktueller Weltmeister der Formel 1.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird der GP von Saudi-Arabien heute nicht live zu sehen sein. RTL besitzt in Deutschland keine Exklusivrechte mehr, überträgt nur noch vier Rennen der Saison. Das sind Imola (24. April), Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September) und Sao Paulo (13. November), womit das heutige nicht dazu gehört.

Zurückgreifen müssen alle Fans und Interessenten auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die komplette F1 auch diese Saison live auf Sky Sport F1, daran hat sich dementsprechend nichts geändert.

Zum heutigen Grand Prix fangen die Vorberichte um 17.30 Uhr an. Sascha Roos ist wie gewohnt der Kommentator, an seiner Seite als Experte befindet sich Ex-Fahrer Ralf Schumacher. Das TV-Programm von Sky könnt Ihr auch via Livestream verfolgen. Dazu müsst Ihr Sky Go oder Sky Ticket abrufen.

Nach dem Rennen bekommt Ihr dann auch noch alle relevanten Stimmen. Um 20.45 Uhr geht es auf Sky Sport F1 mit Analysen und Interviews weiter, um 21.30 Uhr wird dann auch die Pressekonferenz mit den Fahrern gezeigt, die das Podium erreicht haben werden. GP live verpasst? Kein Problem, denn schon um 22 Uhr kann man es sich bei Sky in der Wiederholung ansehen. Dann endet die Live-Sendung.

Sky zeigt die Formel 1 nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Dort wiederum gibt es jedes Wochenende aber immer auch die Möglichkeit, im Free-TV alles live mitzuerleben. Diesmal ist ServusTV zuständig, der Sender zeigt das Rennen nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch im kostenlosen Livestream. Mit einer legalen VPN-Verbindung lässt sich dieser auch in der Bundesrepublik abrufen. Wie genau das geht, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Zum Start des Rennens dürft Ihr Euch auch gerne bei SPOX reinklicken. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der über alle wichtigen Geschehnisse des Abends informiert.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos im Überblick

Runde: 2. Rennen in der Saison 2022

2. Rennen in der Saison 2022 Datum: 27. März 2022

27. März 2022 Ort: Dschidda, Saudi-Arabien

Dschidda, Saudi-Arabien Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Strecke in Saudi-Arabien

Streckenname: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit Ort: Dschidda, Saudi-Arabien

Dschidda, Saudi-Arabien Länge: 6.174 Meter

6.174 Meter Runden: 50

50 Distanz: 308,450 Kilometer

308,450 Kilometer Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 16

Formel 1, GP von Saudi-Arabien: Die Startaufstellung

Red-Bull-Pilot Sergio Perez hat in einem aufreibenden Qualifying von Saudi-Arabien die erste Pole Position seiner Formel-1-Karriere erobert. Der Mexikaner sicherte sich für das zweite Saisonrennen am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Sky) die beste Ausgangsposition vor dem Ferrari-Duo aus WM-Spitzenreiter Charles Leclerc und Carlos Sainz. Weltmeister Max Verstappen im zweiten Red Bull wurde nur Vierter.

Überschattet wurde die Session allerdings durch einen heftigen Unfall von Mick Schumacher. Der Haas-Pilot krachte auf dem schnellen Stadtkurs mit weit mehr als 200 km/h in die Streckenbegrenzung, der Funkkontakt zu seinem Team brach ab, die Kameras mieden die Unfallstelle. Erst eine halbe Stunde später gab sein Teamchef Günther Steiner am Sky-Mikrofon erste Entwarnung.

"Mick ist bei vollem Bewusstsein, er hat mit seiner Mutter gesprochen. Er hat keine äußerlichen Verletzungen, es geht ihm gut, das ist das Wichtigste", sagte Steiner. Schumacher wurde für einen Sicherheitscheck ins Krankenhaus gebracht. Ob er am Rennen teilnehmen kann, war zunächst unklar. Seine vor dem Unfall gesetzte Zeit genügte für Position 14.

Das Qualifying konnte erst nach einstündiger Unterbrechung fortgesetzt werden, für Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton war die Session ein Debakel. Der Engländer im schwächelnden Mercedes scheiterte als 16. bereits im Q1, erstmals seit November 2017 war für ihn schon im ersten Abschnitt Schluss.

Sein Teamkollege George Russell kam viel besser zurecht und schaffte es auf Rang sechs. Nico Hülkenberg, der erneut den mit Corona infizierten Sebastian Vettel ersetzt, belegte im Aston Martin den 18. Rang.

Platz Fahrer Rennstall 1 Sergio Pérez Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 5 Esteban Ocon Alpine F1 6 George Russell Mercedes 7 Fernando Alonso Alpine F1 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 9 Pierre Gasly AlphaTauri 10 Kevin Magnussen Haas F1 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Guanju Zhou Alfa Romeo 14 Mick Schumacher Haas F1 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Lewis Hamilton Mercedes 17 Alexander Albon Williams 18 Nico Hülkenberg Aston Martin 19 Nicolas Latifi Williams

