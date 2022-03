In der Formel 1 ermittelt das Qualifying heute die Startaufstellung für den GP von Saudi-Arabien. Hier lässt sich das Zeitfahren per Liveticker verfolgen.

Wer sichert sich zum GP von Saudi-Arabien die Pole Position? Vor dem Rennen am Sonntag findet heute Abend das Qualifying statt. SPOX begleitet es im Liveticker.

Formel 1: Qualifying in Saudi-Arabien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wer sichert sich die Pole diesmal? Beim Auftaktrennen in Bahrain am vergangenen Wochenende bejubelte Ferrari-Pilot Charles Leclerc einen Start-Ziel-Sieg. Max Verstappen landete beim Zeitfahren auf Rang zwei, schied dann aber beim Grand Prix vorzeitig aus, sodass sich mit Carlos Sainz der zweite Ferrari-Fahrer den zweiten Platz auf dem Podium sichern konnte. Der Spanier war an dritter Stelle in das Rennen gegangen.

Vor Beginn: Nach den drei Trainingssessions wird es an diesem Wochenende bei der Formel 1 in Saudi-Arabien jetzt erstmals richtig ernst. Für das Rennen am morgigen Sonntagabend (19 Uhr) wird heute per Qualifying die Startformation ermittelt. Los geht es um 18 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Formel 1: Qualifying in Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream

Im Free-TV werdet Ihr das Qualifying heute nicht live miterleben können, die Rechte an der Übertragung der kompletten Formel-1-Saison liegen nämlich bei dem Pay-TV-Sender Sky. Dementsprechend müsst Ihr dort einschalten, um Euch das Zeitfahren anzuschauen.

Die Vorberichte auf dem Sender Sky Sport F1 beginnen um 17.30 Uhr. Kommentator ist Sascha Roos, als Experte fungiert Ralf Schumacher.

Formel 1: Der Rennkalender 2022