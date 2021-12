Formel 1: Verstappen beim Saisonfinale auf der Pole Position - Hamilton geschlagen

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat sich Startplatz eins für den Titelshowdown in Abu Dhabi gesichert. Der niederländische Red-Bull-Pilot verwies im Qualifying auf dem Yas Marina Circuit seinen großen Titelrivalen Lewis Hamilton (England) und dessen Landsmann Lando Norris (McLaren) auf die Plätze.

Es ist Verstappens 13. Pole Position in der Formel 1 und die zehnte im 22. Saisonrennen. (Das Qualifying zum Nachlesen im TICKER)

"Es ist ein großartiges Gefühl. Wir haben das Auto rechtzeitig für das Qualifying verbessern können", sagte Verstappen: "Ich habe mich mit beiden Reifen gut gefühlt. Es ist ist wichtig, einen guten Start zu haben. Von da an muss ich einfach ein gutes Rennen fahren."

Rekordweltmeister Hamilton erklärte: "Max hat eine unglaubliche Runde gehabt, darauf hatte ich keine Antwort. Aber wir sind in einer guten Position mit unseren Reifen. Ich hätte vielleicht etwas schneller sein können, aber seine Zeit hätte ich nicht schlagen können heute."

Sebastian Vettel (Aston Martin) kam nicht über Platz 15 hinaus, Mick Schumacher belegte im Haas den 19. Rang.

Hamilton und Verstappen gehen punktgleich ins letzte Saisonrennen, diese Konstellation in einem WM-Duell hat es in der Formel-1-Geschichte erst einmal gegeben: 1974 setzte sich Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford) am Ende knapp gegen Clay Regazzoni (Ferrari) durch.

Bleiben am Sonntag (14 Uhr im LIVETICKER) beide Fahrer ohne Punkte, wäre Verstappen Weltmeister, weil der Niederländer (9 Siege) in dieser Saison häufiger gewonnen hat als Hamilton (8).