In Abu Dhabi findet heute das letzte Qualifying der Formel-1-Saison 2021 statt. SPOX tickert das Spektakel live mit.

Die Weltmeisterschaft wird morgen im letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi entschieden. Für das große Finale zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton muss heute im Qualifying jedoch zuerst die Startaufstellung ermittelt werden. Q1, Q2, Q3 - hier verpasst Ihr nichts.

Formel 1: Qualifying beim Finale in Abu Dhabi heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Max Verstappen oder Lewis Hamilton: Wer wird Weltmeister? Um diese Frage beantworten zu können, müssen sich die Fans einen Tag noch gedulden, da das Rennen morgen erst stattfindet. Heute kann im Kampf um die Pole Position jedoch bereits für eine kleine Vorentscheidung gesorgt werden. Aktuell sind die beiden Kontrahenten punktgleich. Sollten morgen beide ausfallen, wäre Verstappen aufgrund der höheren Anzahl an Siegen Weltmeister.

Vor Beginn: Um 14 Uhr deutscher Zeit geht die Session auf dem Yas Marina Circuit (Vereinigte Arabische Emirate) los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi.

Formel 1: Qualifying beim Finale in Abu Dhabi heute im TV und Livestream

Wer das Qualifying beim Finale in Abu Dhabi live und in voller Länge verfolgen möchte, kann dies mit einem Zugang zum Angebot von Sky tun. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte für die Motorsportkönigsklasse und bietet deswegen auch jede Session live an.

Um 13.30 Uhr geht die Übertragung auf dem Kanal Sky Sport F1 (HD) los. Kommentator Sascha Roos sowie die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock werden für das Qualifying von Sky eingesetzt.

Der Pay-TV-Sender ist zudem auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Auf diesen könnt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket zugreifen.

Formel 1: Der WM-Stand vor dem Finale in Abu Dhabi