Heute rasen die Piloten der Formel 1 in Saudi-Arabien. Hier das gesamte Rennen im Liveticker.

Auf dem Jeddah Street Circuit in Saudi-Arabien könnte es heute schon so weit sein! Max Verstappen im Red Bull geht mit acht Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton in das 21. und vorletzte Rennen der Saison, mit 18 Punkten mehr als Hamilton könnte er den amtierenden Weltmeister heute schon vom Thron stoßen. Hier das Rennen beim Großen Preis von Saudi-Arabien im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

Formel 1: Rennen in Saudi-Arabien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Direkt hintereinander starten auch die Mannschaftskollegen von Haas. Das ist bei Mick Schumacher und Nikita Mazepin allerdings nicht Gutes, das Duo startet von den beiden letzten Plätzen. Für Schumacher ist es jedoch erst die Debütsaison, sein Teamchef traut ihm in der Zukunft weiter ganz Großes zu - sogar einen Weltmeistertitel.

Vor Beginn: Lewis Hamilton hat bei den zwei vergangenen Rennen den Rückstand zu Verstappen verkürzt und hat auch heute wieder die beste Ausgangslage, er startet von der Pole Position. Zwischen ihm und Verstappen auf dem dritten Startplatz ist zudem noch Hamiltons Mannschaftskollege von Mercedes, Valtteri Bottas.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens in Saudi-Arabien! Ab 18.30 Uhr sollen die Rennwagen um die Kurven des Jeddah Street Circuit schießen.

Formel 1: Rennen in Saudi-Arabien heute im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Formel-1-Fans in Deutschland! RTL zeigt den Großen Preis von Saudi-Arabien live und in voller Länge, damit läuft zum vierten und letzten Mal in dieser Saison ein Rennen der Formel 1 im Free-TV!

Die Übertragung beginnt bereits um 17.15 Uhr mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Alexander Wurz, pünktlich zum Rennen kommen dann die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner dazu. RTL überträgt das Rennen zudem auf RTL+ im Livestream, wofür ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement oder den kostenlosen Probemonat benötigt.

Wie schon die ganze Saison über findet ihr das Rennen jedoch auch bei Sky auf Sky Sport F1, Kommentator Sascha Roos wird dabei ab 17 Uhr von den Experten Ralf Schumacher und Timo Glock unterstützt. Die Übertragung könnt Ihr auch als Livestream mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket empfangen.

