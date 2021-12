Formel 1 - Nach Mercedes-Protest: Red Bull droht mit Ausstieg - wie geht es nun weiter?

Nach dem abgewiesenen Protest von Mercedes gegen das Rennergebnis beim Formel-1-Finale in Abu Dhabi kündigt der deutsche Traditionsrennstall Mercedes an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Konkurrent Red Bull schießt deshalb scharf gegen die Silberpfeile - und droht im äußersten Fall sogar mit einem Ausstieg aus der Königsklasse des Motorsports. Wie geht es jetzt weiter?

Bislang ist von Mercedes noch kein offizielles Statement zum Urteil der Rennkommissare veröffentlicht worden. Ein Sprecher des Teams bestätigte lediglich, dass man gegen die Entscheidung in Berufung gehen wolle.

Dafür hätte Mercedes nach der Urteilsverkündung (20.05 Uhr deutscher Zeit am Sonntagabend) genau 96 Stunden Zeit. Danach würde ein Sportgericht über den Fall entscheiden.

Ob der Berufung allerdings stattgegeben wird, darf bezweifelt werden. Die Rennleitung argumentierte bei ihrer Entscheidung nämlich mit einem Spielraum bei der Auslegung des betroffenen FIA-Paragraphen 48.12 (die nicht gemäße Zurückrundung der überrundeten Fahrzeuge).

Dabei räumte man zwar ein, den Artikel "nicht komplett" umgesetzt zu haben, hielt aber fest, dass Paragraph 48.13 (das verpflichtende Zurückkommen des Safety Cars an die Boxengasse nach Ankündigung) dies "überschreiben" würde. Michael Masi hätte als Rennleiter außerdem die komplette und alleinige Kontrolle über das Safety Car.

Der Wunsch von Mercedes, das Rennen mit Abschluss der vorletzten Runde zu werten, wurde von den Kommissaren deshalb abgewiesen. "Das käme einer nachträglichen Reduzierung der Renndistanz gleich und wäre daher nicht angemessen", argumentierte die Rennleitung.

Netzreaktionen zum F1-Wahnsinn: "Diese ständige Angst vor dem VAR" © Twitter 1/18 Max Verstappen hat sich nach einem völlig irren Saison-Finish erstmals zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Er überholte Lewis Hamilton in der letzten Runde. Die Netzreaktionen. © Twitter 2/18 Schon nach dem Start gab es die ersten Reaktionen - und alles sah nach Hamilton als Weltmeister aus. © Twitter 3/18 George Russell (Williams-Fahrer): "Das ist inakzeptabel! Max ist ein fantastischer Fahrer mit einer tollen Saison, ich habe nur Respekt vor ihm. Aber was wir eben gesehen haben, war inakzeptabel. Ich kann es nicht glauben." © Twitter 4/18 © Twitter 5/18 © Twitter 6/18 © Twitter 7/18 Gary Lineker (englische Fußball-Legende): "Was für ein Witz. Das stinkt doch zum Himmel." © Twitter 8/18 © Twitter 9/18 © Twitter 10/18 © Twitter 11/18 © Twitter 12/18 © Twitter 13/18 © Twitter 14/18 © Twitter 15/18 Nico Rosberg (Formel-1-Weltmeister 2016) © Twitter 16/18 © Twitter 17/18 © Twitter 18/18

RB-Boss Marko: "Gesinnung eines unwürdigen Verlierers"

Heftige Kritik am Vorgehen Mercedes' kam vom ärgsten Konkurrenten. "Das spricht für die Gesinnung eines, ich würde sagen, unwürdigen Verlierers, wenn man solche Einsprüche und Proteste einlegt", schoss RB-Motorsportchef Helmut Marko scharf in Richtung der Silberpfeile.

Dass man bei Mercedes ein derart verbissenes Verhalten an den Tag lege, liegt laut Marko vermutlich an einer Kränkung der Ehre. "Wir haben mit einem jungen Kerl und einem jungen, motivierten Team diese siebenjährige Dominanz gebrochen", meinte der 78-Jährige: "Es ist widerlich, was sie nach dem Rennen gemacht haben."

Gleichzeitig drohte Marko mit weitreichenden Konsequenzen, sollte sich das Reglement in Zukunft nicht ändern. Als letzten Ausweg bringt er dabei auch einen Ausstieg Red Bulls aus der Formel 1 ins Gespräch. "Wir werden unser Engagement in der Formel 1 überdenken, wenn das nicht entsprechende Auswirkungen für die zukünftigen Meisterschaften hat", betonte Marko.

Das F1-Regelwerk sowie die Entscheidungsprozesse müssten grundsätzlich überarbeitet werden. "Das ganze System gehört überdacht. Es gehört Konstanz hinein, es können Entscheidungen nicht einmal so ausgelegt werden und einmal so ausgelegt werden. Die Regeln müssen vereinfacht werden. Die Prämisse muss sein: Let's race!", forderte Marko.