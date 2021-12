Formel 1 - Nach Verstappen-Triumph: Mercedes legt Protest bei der FIA ein

Nach dem Last-Minute-WM-Triumph von Max Verstappen hat Mercedes bei der FIA offiziellen Protest gegen den Sieg des Niederländers eingelegt.

Dabei geht es primär um Unregelmäßigkeiten bei der durch einen Unfall von Nicholas Latifi (Williams) ausgelösten Safety-Car-Phase wenige Runden vor Rennende. Vor dem Restart hatte sich Verstappen zeitweilig neben den vorausfahrenden Hamilton gesetzt. Laut Reglement ist ein Überholen eines anderen Fahzeuges unter SC aber verboten.

Zudem zitierte Mercedes einen Paragraphen im FIA-Reglement, welcher besagt, dass das Safety Car erst am Ende der kommenden Runde an die Box kommen darf, nachdem das letzte überrundete Auto den Führenden überholt hat. Das war jedoch nicht der Fall, das SC kam noch am Ende der selben Runde rein.

Zudem stützt sich Mercedes auf die Regel, dass alle überrundeten Fahrer die Möglichkeit bekommen müssen, sich zurückzurunden. Das geschah ebenfalls nicht. Lediglich die fünf überrundeten Piloten zwischen Hamilton und Verstappen fuhren am Safety Car vorbei.

"Wir haben innerhalb des vorgeschriebenen Zeitfensters von 30 Minuten nach dem Ende des Rennens einen formellen Protest eingelegt", teilte ein Mercedes-Sprecher mit: "Wir werden keine weiteren Kommentare zu den Details abgeben, bis die Anhörung stattgefunden hat."

Auf Seiten Red Bulls gab man sich gelassen. "Wir sind enttäuscht, dass es einen Protest gab. Aber wir vertrauen der FIA", sagte RB-Teamchef Christian Horner vor seiner Vorladung bei den Stewards. Er gehe davon aus, dass Verstappen seinen Titel behalten darf.

Lewis Hamilton (Mercedes) wurde nach einer Safety-Car-Phase in der letzten Runde von Max Verstappen überholt. Der Red-Bull-Star fuhr als Erster über den Zielstrich und ließ sich als neuer Weltmeister feiern.

Der Vorgang könnte im Extremfall dazu führen, dass Verstappen zunächst Champion unter Vorbehalt ist. Je nach Fortgang des Verfahrens kann die Entscheidung erst vor dem Internationalen Schiedsgericht des Automobil-Weltverbandes FIA in Paris fallen.