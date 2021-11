Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 findet heute der Große Preis von Brasilien statt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien - Datum, Zeit, Ort

Fällt am heutigen Sonntag, 14. November, eine Vorentscheidung im Kampf um den Fahrertitel in der Formel 1? Auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo findet mit dem Großen Preis von Brasilien das 19. Saisonrennen statt. Die Fahrer begeben sich um 18 Uhr in die Einführungsrunde, wenig später werden die Ampeln für das Rennen auf Grün gestellt.

Von der Pole Position aus geht Valtteri Bottas ins Rennen. Er gewann das gestrige Sprintrennen vor Max Verstappen und Carlos Sainz.

Vor dem Sprintrennen lag Red-Bull-Pilot Max Verstappen im WM-Duell um den Titel 19 Punkte vor Lewis Hamilton. Der Niederländer gewann die beiden vergangenen Rennen und drehte so einen knappen Rückstand in die Führung um. Nach dem Sprintrennen beträgt der Abstand nun 21 Punkte.

Was heute gegen Hamilton spricht: Sao Paulo ist nicht Hamiltons Strecke. Zwar wurde er hier in einem großen Drama 2008 erstmals Weltmeister, insgesamt gewann er in der Heimat seines Idols Ayrton Senna aber nur zweimal.

© getty Eine Runde auf dem Autodromo Jose Carlos Pace ist etwas über 4,3 Kilometer lang.

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream

Der Privatsender RTL zeigt den Großen Preis von Brasilien heute nicht im Free-TV. RTL hält für diese F1-Saison lediglich die Übertragungsrechte an vier Rennen. Dreimal ging RTL bereits live, das noch für eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen ausstehende Rennen ist nicht der Große Preis von Brasilien, sondern der Große Preis von Saudi-Arabien am 5. Dezember.

Alle, die im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnen, haben Glück. Sie können das heutige Rennen auf ORF 1 im Free-TV verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender ist dort terrestrisch und über Kabel zu empfangen (So könnt Ihr ORF1 in Deutschland empfangen).

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien heute live im Pay-TV

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 für Deutschland hält Sky. Der Pay-TV-Sender ist demnach heute der einzige Anbieter, bei dem Ihr den Großen Preis von Brasilien live verfolgen könnt - aber nur, wenn Ihr ein entsprechendes Abo abgeschlossen habt. Alle Sessions der Formel 1 seht Ihr beispielsweise mit dem Sport-Paket (17,50 Euro pro Monat).

Auf Sky Sport UHD und Sky Sport F1 (HD) beginnt die Vorberichterstattung zum Rennen bereits um 16.30 Uhr. Kommentiert wird der Große Preis von Brasilien dann von Sascha Roos, der Timo Glock einen namhaften Experten an seiner Seite hat.

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien heute im Livestream

Sky zeigt den Großen Preis von Brasilien auch im Livestream. Kunden des Pay-TV-Senders können diesen über die Sky Go-App auf verschiedenen Endgeräten abrufen.

Mit einem kostenpflichtigen SkyTicket besteht diese Möglichkeit auch für alle anderen F1-Fans. Ein jederzeit kündbares SkyTicket kostet im Monat 29,99 Euro. Es gibt auch noch eine billigere Variante. Diese kostet 24,99 Euro im Monat, ist aber erst ab dem 13. Monat kündbar.

Auf dem Livestream des ORF liegt in Deutschland eine Geosperre. Diese könnt Ihr mit VPN-Verbindung in unser Nachbarland aber legal umgehen.

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Sergio Perez Red Bull 5 Lando Norris McLaren 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Pierre Gasly AlphaTauri 8 Esteban Ocon Alpine 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Lewis Hamilton Mercedes 11 Daniel Ricciardo McLaren 12 Fernando Alonso Alpine 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 Nicholas Latifi Williams 17 George Russell Williams 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19 Mick Schumacher Haas F1 20 Nikita Mazepin Haas F1

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien heute im Liveticker

Über alles, was sich vor, während und nach dem Großen Preis von Brasilien ereignet, werdet Ihr ausführlich im Liveticker von SPOX informiert.

Hier geht's zum Liveticker: Rennen beim GP von Brasilien.

Formel 1: Rennen beim GP von Brasilien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos zur Strecke

Name: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Länge: 4.309 Meter

4.309 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,909 km

305,909 km Rechtskurven: 5

5 Linkskurven: 10

