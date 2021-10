Formel 1: Rennen beim GP der Türkei heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird in der Formel 1 beim Großen Preis der Türkei um Punkte gefahren. Wir zeigen, wo Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei- Datum, Ort, Zeit

Der spannendste Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 geht in die nächste Runde! Am heutigen Sonntag, 10. Oktober, findet mit dem Großen Preis der Türkei das 16. Saisonrennen statt. Gefahren wird auf dem Istanbul Park Circuit auf dem asiatischen Teil Istanbuls. Die Fahrer gehen um 14 Uhr auf die Einführungsrunde, wenig später erfolgt der Start.

Vor dem Großen Preis der Türkei liegt Lewis Hamilton (Mercedes) in der Fahrerwertung mickrige zwei Punkte vor Max Verstappen (Red Bull) - so gering war der Abstand nach 15 Rennen noch nie, seit ein Sieg 25 Zähler wert ist. Vier Mal wechselte die Führung in der WM-Wertung in dieser Saison bereits. Heute könnte sie zum fünften Mal wechseln, da Hamilton nur von Startplatz elf ins Rennen gehen wird. Der 36 Jahre alte Engländer nutzt am 16. Rennwochenende der Saison einen neuen Verbrennungsmotor. Weil es der vierte des Jahres ist, wird er automatisch um zehn Startplätze zurückversetzt. Nachdem er im Qualifying der schnellste Pilot war, konnte er erfolgreich Schadensbegrenzung betreiben.

Hamilton hat an den Großen Preis der Türkei gute Erinnerungen. Im Vorjahr gewann er das Rennen unter widrigen Bedingungen souverän und machte vorzeitig seinen siebten Titel perfekt.

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei live im TV und im Livestream

In dieser Saison werden in Deutschland so wenige Rennen live im Free-TV übertragen wie seit Jahren nicht mehr. Für ganze vier Rennen sicherte RTL die Übertragungsrechte. Drei dieser vier GPs zeigte der Privatsender bereits live, der noch offene vierte ist nicht der große Preis der Türkei, sondern der Große Preis von Saudi-Arabien am 5. Dezember.

Live und in voller Länge könnt Ihr den Großen Preis der Türkei heute deshalb ausschließlich bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt 2021 jede Session der Formel 1 live.

Auf den Kanälen Sky Sport F1 und Sky Sport UHD beginnt die Vorberichterstattung um 12.30 Uhr. Das Rennen kommentieren ab 13.55 Uhr dann Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei heute im Livestream

Selbstverständlich könnt Ihr den Großen Preis der Türkei heute auch im Livestream verfolgen. Für Sky-Kunden ist dies mit der Sky Go App ohne weitere Kosten auf dem Endgerät Ihrer Wahl möglich. Ihr seid nicht Kunde bei Sky, wollt den Großen Preis der Türkei dennoch live sehen? Dafür gibt es das kostenpflichtige SkyTicket. Dieses ist zum Preis von 29,99 Euro im Monat zu buchen. Es gibt auch noch eine billigere Variante. Diese kostet 19,99 Euro im Monat, ist aber erst ab dem 13. Monat kündbar.

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei heute live im TV, Livestream und Liveticker - Startaufstellung

Lewis Hamilton hat bereits zum vierten Mal in dieser Saison seinen Motor gewechselt, erlaubt sind aber nur drei Wechsel. Dafür wurde er zehn Plätze nach hinten befördert und startet von Platz 11 anstatt der Pole Position, die er sich mit einem Sieg beim Qualifying in Istanbul sonst normalerweise gesichert hätte.

Startplatz Fahrer Rennstall 1 Bottas Mercedes 2 Verstappen Red Bull 3 Leclerc Ferrari 4 Gasly AlphaTauri 5 Alonso Alpine F1 Team 6 Perez Red Bull 7 Norris McLaren 8 Stroll Aston Martin 9 Tsunoda AlphaTauri 10 Vettel Aston Martin 11 Hamilton Mercedes 12 Ocon Alpine F1 Team 13 Russell Williams 14 Schumacher Haas F1 15 Ricciardo McLaren 16 Latifi Williams 17 Giovinazzi Alfa Romeo 18 Räikkönen Alfa Romeo 19 Mazepin Haas F1 20 Sainz Ferrari

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei heute im Liveticker

Holt sich Max Verstappen die Führung in der Fahrerwertung zurück? Wer sich das Rennen heute nicht live bei Sky ansehen kann, erhält darauf im ausführlichen Liveticker von SPOX zum Großen Preis der Türkei die Antwort.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis der Türkei.

Formel 1: Rennen beim GP der Türkei heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Istanbul Park Circuit

Istanbul Park Circuit Länge: 5338 Meter

5338 Meter Runden beim GP: 58

58 Distanz: 309,396 km

309,396 km Rechtskurven: 6

6 Linkskurven: 8

Formel 1, Weltmeisterschaft: Stand in der Fahrerwertung und in der Konstrukteurswertung

Gesamtstand Fahrerwertung:

Rang Fahrer Punkte 1. Lewis Hamilton 246,5 2. Max Verstappen 244,5 3. Valtteri Bottas 151 4. Lando Norris 139 5. Sergio Perez 120 6. Charles Leclerc 112,5 7. Carlos Sainz 104 8. Daniel Ricciardo 95 9. Pierre Gasly 66 10. Fernando Alonso 58

