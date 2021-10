Formel 1: Freie Trainings beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 steht in Austin das nächste Rennwochenende auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wie Ihr heute die ersten beiden Freien Trainings zum Großen Preis der USA live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1, Freie Trainings beim GP der USA: Zeiten, Ort, Datum, Infos

Die Formel-1-Saison 2021 ist einer der spannendsten der vergangenen Jahre. An diesem Wochenende geht sie in ihre nächste Runde. Vom heutigen Freitag, 22. Oktober, bis Sonntag, 24. Oktober, drehen die Fahrer auf dem Circuit of The Americas im US-amerikanischen Austin ihre Runden. Der Sieger des Großen Preis von Amerika wird am Sonntag ermittelt.

In diesen geht Red-Bull-Pilot Max Verstappen mit sechs Punkten Vorsprung auf Weltmeister Lewis Hamilton. Hamilton betrieb beim letzten Rennen, dem Großen Preis der Türkei, als Fünfter noch Schadensbegrenzung. Verstappen übernahm als Zweiter hinter Valtteri Bottas wieder die Führung in der Fahrerwertung.

Doch bevor sich die beiden Rivalen am Sonntag um wertvolle WM-Punkte streiten, finden heute die beiden ersten Trainingseinheiten statt. Das 1. Freie Training beginnt um 18.30 Uhr, das 2. freie Training um 22 Uhr. Wegen der Zeitverschiebung finden alle Sessions an diesem Wochenende einige Stunden später als gewöhnt statt.

Formel 1: GP der USA - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MESZ) Session Freitag, 22. Oktober 2021 18.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Oktober 2021 22 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Oktober 2021 20Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Oktober 2021 23 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Oktober 2021 21 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim GP der USA heute live im TV und Livestream

Vom gesamten Rennwochenende der Formel 1 in den USA wird es keine Livebilder im Free-TV geben. RTL zeigt in dieser Saison nur drei Rennen im frei empfangbaren Fernsehen, der Große Preis der USA steht nicht auf der Übertragungsliste.

Die beiden ersten Trainingseinheiten werden heute exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt an diesem alle Sessions aus Austin live. Wer diese live verfolgen will benötigt ein Sky-Abo mit dem entsprechenden Sport-Paket.

Die Übertragung des 1. Freien Trainings beginnt um 18.15 Uhr, die des 2. Freien Trainings um 21.45 Uhr - jeweils auf Sky Sport F1 (HD) und jeweils mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Im Livestream sehen Sky-Kunden die heutigen Trainingseinheiten über die App Sky Go ohne weitere anfallende Kosten. Kostenpflichtig ist für alle anderen F1-Fans Sky Ticket. Im Paket "Supersport Jahr" zum Preis von 19,99 Euro pro Monat im ersten Vertragsjahr sind alle Sessions der Formel 1 enthalten.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der USA im Liveticker

SPOX tickert an diesem Wochenende alle Sessions für Euch live. Klickt heute in unsere Liveticker und erfahrt den Zwischenstand in den Freien Trainings sowie weitere Hintergrundinformationen.

Hier geht's zum Liveticker 1. Freies Training.

Hier geht's zum Liveticker 2. Freies Training.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Länge: 5516 Meter

5516 Meter Runden beim GP: 56

56 Distanz: 308,405 km

308,405 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 11

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung