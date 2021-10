Formel 1: Freie Trainings beim GP der Türkei heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Türkei findet am Wochenende der 16. Grand Prix der Formel-1-Saison 2021 statt. Den Anfang machen die ersten beiden freien Trainings. SPOX sagt, wie sich diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lassen.

Formel 1, Freie Trainings beim GP der Türkei: Uhrzeit

Weiter geht es in der Türkei: Die Formel 1 macht zum 16. Rennen der Saison dieses Wochenende in Istanbul Halt. Gefahren wird dort auf dem 5,3 Kilometer langen Istanbul Park Circuit.

Ehe am Samstag unter anderem das Qualifying und am Sonntag der Grand Prix ausgetragen werden, stehen am heutigen Freitag, den 8. Oktober die ersten beiden freien Trainings auf dem Programm. Los geht es mit der ersten Session bereits um 10.30 Uhr, die zweite beginnt dann um 14 Uhr. Vergleichsweise ähnlich früh angesetzt sind auch die Termine am Samstag und Sonntag.

Formel 1, GP der Türkei: Zeitplan am Renn-Wochenende

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 8. Oktober 2021 10.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 8. Oktober 2021 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 9. Oktober 2021 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 9. Oktober 2021 14 Uhr Qualifying Sonntag, 10. Oktober 2021 14 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Türkei heute live im TV und Livestream

Auch die freien Trainings zum GP der Türkei werden sich live im TV und Livestream verfolgen lassen - allerdings nicht im Free-TV. RTL besitzt lediglich die Rechte an insgesamt vier Rennen in der Saison, und dann auch wirklich nur an den Rennen, nicht an den Trainings und genauso wenig an den Qualifyings. Das Istanbul-Wochenende gehört nicht dazu.

Eine Übertragung in voller Länge gibt es dafür bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die kompletten Rechte an der Ausstrahlung der Königsklasse im Motorsport und geht heute um 10.15 Uhr respektive 13.45 Uhr auf dem Sender Sky Sport F1 live auf Sendung.

Durch die Trainings führen wie immer Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte. Über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket kann das Programm auch via Livestream verfolgt werden.

Formel 1: Freie Trainings beim GP der Türkei heute im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, im Pay-TV einzuschalten, der darf erst recht gerne hier bei SPOX vorbeischauen. Hier stehen Euch nämlich Liveticker zur Formel 1 zur Verfügung, mit denen Euch nichts Wichtiges entgeht.

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung

Wer wohl dieses Wochenende der strahlende Gewinner sein wird? In der Fahrerwertung liegt Lewis Hamilton nach 15 von 22 Rennen in Führung - mit seinen 246,5 Punkten allerdings nur ganz knapp vor Verfolger Max Verstappen.

Die beiden Aspiranten auf den Gewinn der Weltmeisterschaft trennen gerade mal zwei Zähler. Mit jeweils fast 100 Punkten Differenz auf Platz drei, den Valtteri Bottas belegt, fahren sie in einer eigenen Liga.

Bei den beiden deutschen Piloten ist der Stand unverändert: Sebastian Vettel steht bei 35 WM-Punkten, Mick Schumacher hat keinen Punkt auf dem Konto.