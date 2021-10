Nach gut zweijähriger Pause findet in den Vereinigten Staaten wieder ein Formel 1-Rennen statt. Wie Ihr den GP der USA live im TV, im Livestream oder im Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Achterbahnfahrt um die Krone der Formel 1 nimmt kein Ende! Die nächste Runde läutet am heutigen Sonntag, den 24. Oktober, der GP der USA ein. Gefahren wird heute auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas. Rennstart ist um 21.00 Uhr.

Aktuell ist Max Verstappen der Spitzenreiter der Formel 1, doch die Vergangenheit zeigt, dass sich das schnell ändern kann. Lewis Hamilton liegt aktuell nämlich nur sechs Zähler hinter dem Niederländer, welcher sich erst durch seinen zweiten Platz, im letzten Rennen in der Türkei, die WM-Führung zurückholte konnte. Lewis Hamilton wird motiviert sein heute in Austin zurückzuschlagen.

Das letzte Rennen in der Türkei lief schwierig für den Briten. Nach einer Strafplatzstrafe startet Hamilton nur von Platzt elf. Dank einer beherzten Fahrt, und trotz eines Strategie-Fehlers des Teams, kam er letztendlich auf Platz fünft ins Ziel. Hoffnung macht ihm aber sicherlich die Pace des Autos. Teamkollege Valtteri Bottas konnte Max Verstappen nämlich das gesamte Rennen hinter sich halten und einen souveränen Sieg einfahren. Kann also Mercedes heute in Austin zurückschlagen, oder baut Max Verstappen seine Führung in der WM aus?

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV ist die Formel 1 seit dieser Saison nur noch an ausgewählten Rennen-Wochenenden zu sehen. Für vier Rennen hat sich RTL in dieser Formel 1-Saison die Rechte gesichert. Nach der vollumfänglichen Übertragung der letzten Jahre, hat RTL seine Übertragung in diesem Jahr damit deutlich reduziert. Der heutige GP der USA wird nicht von RTL gezeigt. Dafür bietet sich einige andere Alternativen, die wir für Euch hier zusammenfassen.

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im Free-TV

Der GP der USA wird am heutigen Abend nicht vom Kölner Privatsender RTL übertragen. Die einzige Alternative das Rennen im Free-TV zu sehen, bietet demnach die Formel 1-Übertragung in Österreich. Hier wechselt sich seit dieser Saison der ORF und Servus TV mit der Übertragung der Rennen ab. Aber nicht für jeden sind diese Sender in Deutschland frei empfangbar. Wie Ihr das Programm der beiden Sender dennoch sehen könnt, zeigen wir Euch hier.

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im Pay-TV

Wie gewohnt bietet Sky in Deutschland eine umfassende Übertragung des Rennens an. Auf den Sender Sky Sport F1 und Sky Sport UHD kann der GP der USA heute gesehen werden.

Die Vorberichte zum Rennen beginnen um 19.30 Uhr. Rennstart ist am heutigen Abend um 21.00 Uhr. Sascha Roos und Ralf Schumacher sind wie gewöhnlich für den Kommentar des Rennes zuständig.

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Übertragung im Livestream

Wer sich den GP der USA im Livestream anschauen möchte, dem bieten sich einige Alternativen. Zum einen bietet der ORF einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an, welcher aufgrund des Geoblockings jedoch nicht für jeden zugänglich ist.

Sky bietet hingegen gleich zwei Livestream-Optionen an. Zum einen kann das gesamte Sky-Programm mit der Sky-Go-App gestreamt werden. Außerdem bietet Sky noch das Sky Ticket an, welches es Euch ebenfalls ermöglicht das komplette Rennen live zu erleben. Beide Angebote könnt Ihr kostenpflichtig bei Sky buchen.

Die letzte Alternative bietet der von der Formel 1 eigens produzierte Livestream F1TV. Diesen müsst Ihr jedoch schon vor der Saison gebucht haben, um das heutige Rennen live um vollumfänglich zu sehen.

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Informationen

Runde: 17. Rennen der Saison

17. Rennen der Saison Datum: 24. Oktober

24. Oktober Rennstart: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Rennen: Großer Preis der USA

Großer Preis der USA Übertagung im TV: Sky, ORF

Übertagung im Livestream: Sky, ORF, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute im Liveticker

Wer das Rennen beim GP der USA heute nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX bietet nämlich einen ausführlichen Liveticker zum Rennen an, mit dem Ihr keine Sekunde der Rennaction verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Formel 1: Der WM-Stand vor dem GP der USA

Die Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 262,5 2 Lewis Hamilton Mercedes 256,5 3 Valtteri Bottas Mercedes 177 4 Lando Norris McLaren 145 5 Sergio Perez Red Bull 132 6 Charles Leclerc Ferrari 119 7 Carlos Sainz Ferrari 116,5 8 Daniel Ricciardo McLaren 95 9 Pierre Gasly AlphaTauri 74 10 Fernando Alonso Alpine 58

Die Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 433,5 2 Red Bull 394,5 3 McLaren 240 4 Ferrari 235,5 5 Alpine 104 6 AlphaTauri 92 7 Aston Martin 61 8 Williams 23 9 Alfa Romeo 7 10 Haas 0

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Strecke im Überblick

Streckenname: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Runden: 56

56 Distanz: 308,405 km

308,405 km Streckenlänge: 5,516 km

5,516 km Streckenrekord: 1:36,169 Charles Leclerc (2019)

1:36,169 Charles Leclerc (2019) letzter Sieger: Vallteri Bottas (2019), Mercedes

Formel 1: Rennen beim GP der USA heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Rennkalender im Überblick