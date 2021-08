Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach mehrwöchiger Sommerpause geht es in der Formel 1 wieder weiter. Der Grand Prix von Belgien steht an. In Spa finden deswegen heute die ersten beiden Freien Trainings statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1 - Freie Trainings beim GP von Spa: Die Infos zu den Sessions

Die Sommerpause ist zu Ende, es geht wieder ans Eingemachte in der Motorsportkönigsklasse. Die Formel 1 macht Halt in Spa, Belgien. Es ist das zwölfte Rennwochenende der Saison.

Am heutigen Freitag, den 27. August, steigen die beiden Freien Trainings auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Die erste Trainingseinheit beginnt um 11.30 Uhr, nach einer Pause findet die zweite dann um 15 Uhr statt.

Das Rennen wird am Sonntag bestritten, vorher gibt es am Vortag im Qualifying jedoch noch die Startaufstellung zu bestimmen.

Formel 1: GP von Belgien - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 27. August 2021 11.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 27. August 2021 15 Uhr 2. Freies Training Samstag, 28. August 2021 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 28. August 2021 15 Uhr Qualifying Sonntag, 29. August 2021 15 Uhr Rennen

© getty Lewis Hamilton und Max Verstappen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der WM.

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute live im TV und Livestream

In Deutschland bietet lediglich Sky die Möglichkeit, die beiden Freien Trainings live zu verfolgen. Es sei denn, Ihr habt Zugang zum eigenen Livestream-Angebot der Formel 1, F1TV. Dafür musstet Ihr jedoch bereits vor Saisonbeginn ein Abo gehabt haben. Da sich Sky die Exklusivrechte gesichert hat, sind neue Anmeldungen nicht mehr möglich.. Wer aktuell also kein F1TV-Kunde ist, kann in dieser Saison auch nicht mehr auf das Angebot zugreifen.

Bei Sky laufen beide Trainingseinheiten auf dem Sender Sky Sport F1 HD. Parallel dazu könnt Ihr das erste und das zweite Freie Training alternativ auch im Livestream verfolgen. Zwei Optionen ermöglichen Euch den Zugang zu diesem. Zum einen ein SkyGo-Abonnement, zum anderen ein SkyTicket, das für Nicht-Kunden gedacht ist.

Formel 1: Die Streckeninfos zum Belgien-GP

Streckenname: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Länge: 7.004 Meter

7.004 Meter Runden: 44

44 Distanz: 308,052 km

308,052 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 10

Formel 1: Freie Trainings beim GP von Spa heute im Liveticker

Für alle, die die Trainings nicht bei Sky oder F1TV verfolgen können, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an. Zudem gibt es auch zu all den Sessions, die morgen und übermorgen stattfinden, Liveticker.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Lewis Hamilton hat sich die Spitze in der Fahrerwertung zurückerobert, nachdem Max Verstappen zuerst in Silverstone nach einem Crash mit Rivale Lewis Hamilton ausgeschieden und in Ungarn - ebenfalls wegen eines Crashs - weit zurückgefallen war und so nur zwei Punkte mitnehmen konnte.

Rang Fahrer Team Punkte 1. Lewis Hamilton Mercedes 195 2. Max Verstappen Red Bull 187 3. Lando Norris McLaren 113 4. Valtteri Bottas Mercedes 108 5. Sergio Perez Red Bull 104 6. Carlos Sainz Ferrari 83 7. Charles Leclerc Ferrari 80 8. Daniel Ricciardo McLaren 50 9. Pierre Gasly AlphaTauri 50 10. Esteban Ocon Alpine-Renault 39

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Konstrukteurswertung