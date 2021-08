Formel 1 - Max Verstappen: "Sehe diese Rivalität mit Lewis Hamilton nicht wirklich so"

Der Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton hat nicht erst seit dem Crash in Silverstone nochmal an Brisanz gewonnen. Verstappen selbst spielte das Duell nun aber ein wenig herunter.

"Ich denke nicht allzu viel darüber nach. Ich sehe diese Rivalität mit Lewis Hamilton nicht wirklich so. Ich konzentriere mich nur auf mich selbst und auf das Team", sagte der Niederländer im Gespräch mit der Bild.

Für ihn laufe "mit Ausnahme des Unfalls in Silverstone" die Saison sehr fair ab. Verstappen und Hamilton hatten sich beim Großbritannien-GP ein Rad-an-Rad-Duell in der ersten Runde geliefert. In Kurve zehn berührten sich die beiden Konkurrenten, was einen heftigen Crash von Verstappen zur Folge hatte.

"Du versuchst einfach, dich ganz fest am Lenkrad festzuhalten und den Körper anzuspannen. In solchen Momenten ist diese Körperspannung entscheidend", sagte der 23-Jährige über den Einschlag.

Verstappen wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert. Von dort aus hatte er in Richtung Mercedes und Hamilton via Instagram gegiftet: "Diese Feierlichkeiten, während ich noch in der Klinik war, sind respektlos und unsportlich."

Formel 1: Hamilton auf Pole, Verstappen auf Platz 3 im Qualifying

Auswirkungen auf seine Gesundheit habe der Crash aber nicht. "Klar, die ersten paar Stunden und Tage nach einem Unfall wie in Silverstone sind nie schön. Aber dann, langsam, aber sicher, fühlt sich dein Körper besser an. Ende der Woche nach dem Crash konnte ich dann auch wieder normal trainieren", gab Verstappen an.

Im ersten Freien Training am Freitag meldete sich der Niederländer mit Platz eins zurück. Im Qualifying am Samstag hatte dann Lewis Hamilton die Nase vorne. Beim GP auf dem Hungaroring (ab 15 Uhr im LIVETICKER) startet der amtierende F1-Weltmeister von der Pole vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Verstappen ins Rennen.

