Formel 1: Max Verstappen nach Unfall mit Hamilton ausgeschieden - Rennen unterbrochen

Die beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton sind in der ersten Runde des Großen Preises von Großbritannien schwer kollidiert.

WM-Spitzenreiter Verstappen flog in seinem Red Bull ab und schlug seitlich in die Reifenstapel ein.

Der Niederländer konnte seinen zerstörten Boliden aus eigener Kraft verlassen. Das Rennen wurde für Bergungsarbeiten zunächst unterbrochen.

Verstappen wurde anschließend per Krankenwagen ins Medical Center an der Strecke in Silverstone gebracht. Nach Auskunft von Helmut Marko von Red Bull gegenüber sky, stehe Verstappen unter Schock, soll aber auf dem Weg ins Fahrerlager sein.

Der Vorfall wird zur Stunde von der Rennleitung untersucht, ob Hamilton bestraft wird, ist noch unklar. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.