Formel 1, GP von Großbritannien: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Österreich-GP zieht die Formel 1 weiter nach Silverstone zum Großbritannien-GP. Informationen zu Datum, Termin, Zeitplan sowie zur Übertragung im TV und Livestream des GP von Großbritannien gibt es hier.

Wie üblich findet der Grand Prix von Großbritannien in der "Wiege des Motorsports" in Silverstone statt. Bei der diesjährigen Auflage des "British Grand Prix" kommt es sogar zu einer Premiere - erstmals wird am Samstag ein sogenanntes Sprintrennen anstelle des normalen Qualifyings stattfinden. Alle Infos zum Rennwochenende findet Ihr hier.

Formel 1, GP von Großbritannien: Datum, Termin, Zeitplan

Nach dem Österreich-GP macht der Formel-1-Zirkus eine zweiwöchige Pause, ehe es auf die Insel geht. Eine Woche nach dem EM-Finale im Wembley Stadium und dem Finale von Wimbledon geht es für britischen Sportfans direkt weiter zum nächsten traditionsträchtigen Ort - Silverstone. Ab Freitag, den 16. Juli steigt der Großbritannien-GP auf dem Silverstone Circuit. Das Rennen ist am 18. Juli.

Formel 1: GP von Großbritannien - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 16. Juli 2021 14.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. Juli 2021 20 Uhr Qualfying Samstag, 17. Juli 2021 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. Juli 2021 18.30 Uhr Sprint Qualifying Sonntag, 18. Juli 2021 17 Uhr Rennen

Formel 1: GP von Großbritannien - Infos zur Strecke

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5,891 Kilometer

5,891 Kilometer Runden: 52

52 Distanz: 306,198 Kilometer

306,198 Kilometer Rechtskurven: 10

Linkskurven: 8

Formel 1, GP von Großbritannien: Das Sprint Qualifying

Erstmals wird es in der Formel 1 ein Sprintrennen geben. Am Samstag steigt es anstelle des üblichen Qualifyings und ermittelt die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Dieser neue Modus soll das Rennwochenende attraktiver machen und wird neben Silverstone in diesem Jahr auch in Monza und Interlagos im Rahmen einer Testphase zum Einsatz kommen.

Formel 1: Was sind Sprintrennen?

Die Sprintrennen sind keine eigenständigen Rennen an neuen Standorten. Der Rennkalender bleibt unverändert. Im Ablauf der jeweiligen Rennwochenenden gibt es dagegen Unterschiede. So werden die Sprintrennnen am Samstag anstatt der Qualifyings gefahren. Das Qualifying für das Sprintrennen wird dafür am Freitag ausgetragen.

Formel 1 - Sprintrennen, der Modus: So funktionieren sie

Die Fahrer gehen am Samstag in das Sprintrennen in der Reihenfolge des Qualifyings an den Start. Sowohl am Freitag als auch am Samstag gibt es jeweils ein Freies Training zuvor.

Beim Sprintrennen müssen die Fahrer eine Distanz von 100 Kilometern absolvieren. Das Endergebnis dient dann beim eigentlichen Rennen am Sonntag als Startreihenfolge. Also kann man auch von einem "Sprint Qualifying" sprechen.

Formel 1 - Sprintrennen: Punkte

Um das Format attraktiv zu gestalten, werden am Ende auch WM-Punkte für die Fahrer vergeben. Jedoch bekommen nur die drei Erstplatzierten Punkte. Der Erste erhält drei, der Zweite zwei und der Dritte einen Zähler.

Formel 1, GP von Großbritannien: Übertragung im TV und Livestream

Das Rennen von Silverstone wird in Deutschland nur live auf Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Rechter überträgt jede Minute der Formel-1-Saison 2021 live. Vier Rennen werden derweil zusätzlich von RTL im Free-TV übertragen, der Großbritannien-GP zählt jedoch nicht dazu.

Der Pay-TV-Sender zeigt das komplette Rennwochenende live auf seinem F1-Kanal Sky Sport F1. Zudem wird es zusätzlich das Qualifying, das Sprint Qualifying sowie das Rennen in 4K-Auflösung auf dem Kanal Sky Sport UHD geben.

Darüber hinaus können Sky-Abonnenten alles auch im Livestream via Sky Go verfolgen. Wer kein Abo hat, ist beim Streamingservice skyTicket bestens aufgehoben.

In Österreich wiederum überträgt der ORF den Grand Prix von Großbritannien vom ersten Training bis zum Rennen live. Über die ORF TVthek steht zudem von allen Sessions auch ein Livestream zur Verfügung.

Formel 1, GP von Großbritannien im Liveticker

Wer kein Sky-Abo und auch keinen Weg hat, das Rennen im ORF zu schauen, der muss auch nicht verzagen. Denn SPOX begleitet das komplette Rennwochenende wie üblich im Liveticker.

