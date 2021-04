Formel 1 - Sprintrennen, Erklärung: Modus, Strecken, Punkte

Kleine Revolution in der Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports führt sogenannte Sprintrennen ein. Doch wie laufen die ab und auf welchen Strecken werden sie gefahren? Wir haben hier eine Erklärung für Euch.

Die Formel-1-Kommission hat am Montag (26. April) offiziell bekannt gegeben, dass es noch in dieser Saison drei Sprintrennen geben wird. Lange wurde das neue Format schon diskutiert.

"Wir sind glücklich über die neue Möglichkeit, die unseren Fans 2021 spannenderes Rennwochenenden bringen wird. Die Fahrer an drei Tagen kämpfen zu sehen, wird eine unglaubliche Erfahrung sein und ich bin sicher, dass sie den Kampf genießen werden. Ich bin glücklich, dass alle Teams diesen Plan unterstützt haben. Es ist ein Beweis unserer gemeinsamen Anstrengungen, damit weitermachen zu wollen, unsere Fans zu begeistern und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir uns dem Erbe und der Leistungsbereitschaft unseres Sports weiterhin verpflichtet fühlen", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

Formel 1: Was sind Sprintrennen?

Die Sprintrennen sind dabei aber keine eigenständigen Rennen an neuen Standorten. Der Rennkalender bleibt unverändert. Im Ablauf der jeweiligen Rennwochenenden gibt es dagegen Unterschiede. So werden die Sprintrennnen am Samstag anstatt der Qualifyings gefahren. Das Qualifying für das Sprintrennen wird dafür am Freitag ausgetragen.

Formel 1 - Sprintrennen, der Modus: So funktionieren sie

Die Fahrer gehen am Samstag in das Sprintrennen in der Reihenfolge des Qualifyings an den Start. Sowohl am Freitag als auch am Samstag gibt es jeweils ein Freies Training zuvor.

Beim Sprintrennen müssen die Fahrer eine Distanz von 100 Kilometer absolvieren. Das Endergebnis dient dann beim eigentlichen Rennen am Sonntag als Startreihenfolge. Also kann man auch von einem "Sprint-Qualifying" sprechen.

Formel 1 - Sprintrennen: Punkte

Um das Format attraktiv zu gestalten, werden am Ende auch WM-Punkte für die Fahrer vergeben. Jedoch bekommen nur die drei Erstplatzierten Punkte. Der Erste erhält drei, der Zweite zwei und der Dritte einen Zähler.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Team Pkt. 1. Lewis Hamilton Mercedes 44 2. Max Verstappen Red Bull 43 3. Lando Norris McLaren 27 4. Charles Leclerc Ferrari 20 5. Valtteri Bottas Mercedes 16 6. Carlos Sainz Ferrari 14 7. Daniel Ricciardo McLaren 14 8. Sergio Perez Red Bull 10 9. Lance Stroll Aston Martin 7 10. Pierre Gasly AlphaTauri 4

© getty Lewis Hamilton und Max Verstappen kämpfen um den WM-Titel in der Formel 1.

Formel 1 - Sprintrennen: Strecken

Der neue Modus soll zunächst bei drei Rennen, zwei davon in Europa, zum Einsatz kommen. Welche dies sein werden, ließ die FIA noch offen.

Medienberichte zufolge gelten die Grand Prix in Großbritannien (Silverstone vom 16. bis 18. Juli), in Italien (Monza von 10. bis 12. September) und in Brasilien (Interlagos von 5. bis 7. November) als wahrscheinliche Austragungsorte.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Grand Prix Strecke Sieger 28. März 17 Uhr Bahrain Bahrain International Circuit (Sakir) Lewis Hamilton 18. April 15 Uhr Emilia-Romagna Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) Max Verstappen 2. Mai 16 Uhr Portugal Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) 9. Mai 15 Uhr Spanien Circuit de Bracelona-Catalunya (Barcelona) 23. Mai 15 Uhr Monaco Circuit de Monaco (Monte-Carlo) 6. Juni 14 Uhr Aserbaidschan Baku City Circuit (Baku) 13. Juni 20 Uhr Kanada Circuit Gilles-Villeneuve (Montreal) 27. Juni 15 Uhr Frankreich Circuit Paul Ricard (Le Castellet) 4. Juli 15 Uhr Österreich Red Bull Ring (Spielberg) 18. Juli 16 Uhr Großbritannien Silverstone Circuit (Silverstone) 1. August 15 Uhr Ungarn Hungaroring (Budapest) 29. August 15 Uhr Belgien Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) 5. September 15 Uhr Niederlande Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) 12. September 15 Uhr Italien Autodromo Nazionale Monza (Monza) 26. September 14 Uhr Russland Sochi Autodrom (Sochi) 3. Oktober 14 Uhr Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) 10. Oktober 7 Uhr Japan Suzuka Inernational Racing Course (Suzuka) 24. Oktober 21 Uhr USA Circuit of The Americans (Austin) 31. Oktober 20 Uhr Mexiko Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) 7. November 18 Uhr Brasilien Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) 21. November 7 Uhr Australien Albert Park Circuit (Melbourne) 5. Dezember 17 Uhr Saudi-Arabien Jeddah Street Circuit (Jeddah) 12. Dezember 14 Uhr Abu Dhabi Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

Formel 1 - Sprintrennen: Spektakel oder Prozession?

Der Formel-1-Rekordkalender wird um weitere Events reicher: Die Motorsport-Königsklasse trägt im Saisonverlauf drei Sprintrennen aus. Bei Sebastian Vettel muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Sebastian Vettel ist schon mal kein Freund der gerade beschlossenen "Revolution" in der Formel 1. "Sprintrennen machen aus meiner Sicht keinen Sinn", urteilte der viermalige Weltmeister bereits vor dem Saisonstart im März und begründete: "Wieso sollte man ein Vor-Finale zum eigentlichen Grand Prix einführen? Was soll das bringen?"

Diese Frage kann der Aston-Martin-Pilot nun seinem Teamchef Otmar Szafnauer stellen. Dieser nämlich stimmte wie jeder andere Stakeholder der Motorsport-Königsklasse am Montag für die Einführung von drei Sprintrennen als Qualifying-Upgrade noch in der laufenden Saison.

In Zeiten schwindenden Zuschauerinteresses will die Formel 1 Aufmerksamkeit erzeugen durch Action und Unvorhersehbarkeit. Dafür wurden und werden zunehmend heilige Kühe geschlachtet. Das traditionsreiche Trainingsformat mit zwei Sessions a 90 Minuten etwa wurde bereits mit Saisonbeginn auf zweimal 60 Minuten verkürzt. Weniger Zeit zur Fahrzeugabstimmung soll vor allem die Top-Teams unter Druck setzen, zudem verdichtet sich das Geschehen auf der Strecke.

Die Sprintrennen gehen einen großen Schritt weiter, sie sind eine "Revolution", wertete die Marca, für die Sun ist das neue Format ein "radikaler Einschnitt". Formel-1-Boss Stefano Domenicali freut sich auf einen "dreitägigen Kampf, den die Fahrer sicherlich genießen werden".

Der Plan sieht so aus: Bei zwei Europa-Rennen und einem Event in Übersee - voraussichtlich Silverstone (17./18. Juli), Monza (11./12. September) und Interlagos (6./7. November) - wird das bewährte Qualifying auf Freitagnachmittag vorgezogen. Dieses entscheidet über die Startreihenfolge für das Sprintrennen am Samstag über gut 100 km, dessen Ausgang wiederum maßgeblich ist für die Startaufstellung des eigentlichen Rennens am Sonntag über mehr als 300 km. Aufgewertet werden die Sprintrennen durch WM-Punkte für die ersten drei Fahrer im Ziel (3-2-1).

Im Idealfall führt dieses Format zu mehr Action auf der Strecke schon vor dem eigentlichen Grand Prix. Andererseits stehen in einem "normalen" Qualifying die Top-Autos meist weit vorne, sie könnten den Sprint von der Spitze kontrollieren. Dies könnte zu Prozessionen führen, bei denen niemand mit Blick auf den eigentlichen Grand Prix am Sonntag allzu viel riskiert - immerhin gibt es da 25 Punkte für den Sieg.

Dass die Entscheidung für die Sprintrennen dennoch einstimmig getroffen wurde, hat mit dem Alternativvorschlag von Formel-1-Management und FIA zu tun. Die Regelmacher wollten die Sprintrennen nämlich am liebsten im Reverse-Grid-Format durchführen. Der WM-Spitzenreiter würde also von ganz hinten starten, der Letzte der Fahrerwertung von der Pole Position.

Ein solches Format habe "keinen Platz in einem Sport, der auf dem Kräftemessen und dem Wettkampf im eigentlichen Sinne basiert", kritisierte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Auch das nun beschlossene Format ist dem dominierenden Team der vergangenen sieben Jahre keinesfalls recht - zumal es ja mittlerweile einen Budgetdeckel von 145 Millionen Dollar gibt, der bereits 23 Hauptrennen abdecken muss.

Die Formel 1 ist allerdings seit jeher eine Rennserie der Kompromisse. Und manchmal ist dabei auch etwas Positives herausgekommen.(Quelle: SID)