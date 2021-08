Rennen Nummer elf der Formel-1-Saison 2021 steht an. Auf dem Hungaroring in Budapest fahren die Piloten um die nächsten WM-Punkte. Wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream in Österreich sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Formel 1: Das Rennen beim GP von Ungarn - Wichtigste Infos

Die Startaufstellung steht fest, es ist also alles angerichtet für das Rennen am Hungaroring (Ungarn) am heutigen Sonntag, den 1. August. Pünktlich um 15 Uhr schalten die Ampeln auf Grün. Es ist das elfte Rennen der Saison.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Ungarn im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

Da für die Saison 2021 der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte für die Formel 1 besitzen, seht Ihr alle Grands Prix im österreichischen Free-TV. Die beiden Anbieter teilen sich die Rennwochenenden auf.

Für das Rennen in Ungarn ist wieder ServusTV an der Reihe. Bereits ab 13.30 Uhr laufen die Vorberichte zum Rennen. Der private Sender zeigt den Kampf um die WM-Punkte zudem auch im kostenlosen Livestream. So können auch deutsche Motorsportfans auf den österreichischen Sender zugreifen.

© imago images / HochZwei Lewis Hamilton und Valtteri Bottas bilden in Ungarn die erste Startreihe.

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr den Großen Preis von Ungarn live und in voller Länge sehen könnt, bietet Sky an. Der Pay-TV-Sender überträgt den Showdown um 13.30 Uhr auf den Sendern Sky Sport F1 und Sky Sport UHD. Für die Zuschauer zuhause im Einsatz sind Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Auch einen Livestream bietet Sky an. Den könnt Ihr entweder mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket aufrufen. Für beide Optionen fallen Kosten an.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Ungarn im Liveticker

Nachdem SPOX bereits die bereits absolvierten Sessions am Hungaroring live getickert hat, gibt es natürlich auch das Rennen im Liveticker. Schaut vorbei und verfolgt die wichtigsten Ereignisse live mit.

Formel 1: Die Startaufstellung für das Rennen in Ungarn

Mercedes hat sich für das Rennen dank einer überragenden Qualifikation die erste Startreihe gesichert. Lewis Hamilton steht auf der Pole Position vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. WM-Führender Max Verstappen startet nach seinem schweren Crash im vergangenen Rennen in Silverstone nur von der dritten Position aus das Rennen. Sergio Perez folgt mit dem zweiten Red Bull unmittelbar danach.

Nach dem Drama wegen des Crashs in Silverstone, bei dem Hamilton und Rivale Verstappen kollidierten, was zu Verstappens Ausfall führte, kam es auch im gestrigen dritten Qualifying zu kontroversen Szenen zwischen Mercedes und Red Bull.