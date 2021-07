Das Qualifying beim Grand Prix von Ungarn steht an. Q1, Q2 und Q3 könnt Ihr im Liveticker bei SPOX live mitverfolgen.

Die Motorsportkönigsklasse ist an der elften Station der Saison angelangt. Am Hungaroring in Budapest, Ungarn, geht es heute mit dem Qualifying weiter. In unserem Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP von Ungarn heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem am vergangenen Rennwochenende in Silverstone zum ersten Mal ein Sprintqualifying die Startaufstellung für das Rennen bestimmte, wird heute in Ungarn wieder das klassische Qualifying-Format absolviert. Heißt also, dass es wieder drei Qualifying-Events gibt. Wer holt sich die Pole Position?

Vor Beginn: Am Hungaroring geht die Session heute um 15 Uhr los. Zuvor bestreiten die Piloten jedoch noch das dritte Freie Training.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Formel-1-Qualifying beim GP von Ungarn.

Formel 1: Qualifying beim GP von Ungarn heute im TV und Livestream

Das Qualifying seht Ihr bei Sky, genauer gesagt auf dem Sender Sky Sport F1, bereits ab 14.30 Uhr live im TV und im Livestream. Sascha Roos und Ralf Schumacher sind als Kommentatoren für Euch im Einsatz.

Auf den Livestream von Sky könnt Ihr außerdem mit einem kostenpflichtigen SkyGo-Abonnement zugreifen. Neu-Kunden haben die Möglichkeit, via SkyTicket die Session zu verfolgen.

In Österreich kümmert sich ServusTV um die Übertragung. Hier seht Ihr, wie Ihr ServusTV auch in Deutschland empfangen könnt.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung