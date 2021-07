Das Rennwochenende der Formel 1 in Silverstone beginnt heute mit dem 1. Freien Training. Dieses könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

In Silverstone findet das 1. Freie Training zum Großen Preis von Großbritannien statt. Wer findet sich am besten mit der Strecke zurecht? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Formel 1: Freies Training beim GP von Großbritannien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Red-Bull-Pilot Max Verstappen kommt als Führender in der Fahrerwertung und als Doppelsieger der beiden vergangenen Rennen in Spielberg zum Großen Preis von Großbritannien. Weltmeister Lewis Hamilton wird bei seinem Heimrennen aber alles daran setzen, die Siegesserie des Niederländers zu beenden.

Vor Beginn: Interessierte Formel-1-Fans haben sicher schon bemerkt, dass es heute nur ein Freies Training anstatt der sonst üblichen zwei gibt. Der Grund ist, dass am Abend ab 19 Uhr das Qualifying für die morgige Premiere des Sprintrennens in der Formel 1 gibt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des 1. Freien Trainings in Silverstone. Dieses beginnt um 15.30 Uhr auf dem Silverstone Circuit.

Formel 1: Freies Training beim GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream

Das 1. Freie Training seht Ihr heute ausschließlich bei Sky. Der Pay-TV-Sender übertragt ab 15.15 Uhr auf dem Kanal Sky Sport F1 live. Durch den Formel-1-Tag führen werden Euch Sascha Roos als Kommentator und Timo Glock als Experte.

Optional könnt Ihr das Sky-Programm auch via Livestream abrufen. Dafür stehen Euch die Dienste Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Formel 1: Das Renn-Wochenende in Großbritannien in der Übersicht