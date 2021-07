Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Großbritannien heute nicht live im TV und Livestream

Der Große Preis von Großbritannien steht am heutigen Sonntag an. Warum das Rennen nicht im Free-TV von RTL übertragen wird, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Die heutige Startaufstellung wurde anders als sonst ermittelt. Am gestrigen Samstag feierte das neu entwickelte Sprintqualifying seine Premiere. Dort fuhr Max Verstappen nach 17 Runden (rund 100 Kilometer) vor Lewis Hamilton über die Ziellinie und startet dementsprechend heute von der Pole Position.

Formel 1 - Großbritannien-GP: Die Eckdaten zum Rennen

Das Rennen in Silverstone steigt am heutigen Sonntag (18. Juli). Die Ampeln schalten um 16 Uhr auf Grün.

Beim Heimrennen von Weltmeister Hamilton erwarten die Fahrer eine 5.891 Meter lange Strecke, die aus zehn Rechtskurven und acht Linkskurven besteht. Gefahren werden 52 Runden.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Großbritannien heute nicht live

Seit dieser Saison besitzt RTL nicht mehr die Übertragungsrechte an allen Rennen der Formel 1, und hat stattdessen nur noch vier Rundfahrten im Programm. Da der Kölner Privatsender bereits zwei Rennen live übertragen hat und zwei weitere im September und November folgen, wird der Große Preis von Großbritannien nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich dafür die exklusiven Übertragungsrechte an der Motorsport-Königsklasse in Deutschland gesichert und ist somit auch heute mit von der Partie. Der Bezahlsender bietet eine ausführliche Vorberichterstattung an, ehe Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock im Einsatz sind.

Wer nicht auf eine TV-Übertragung zurückgreifen kann, ist nicht auf verlorenem Posten. Kunden von Sky können einen Livestream via SkyGo abrufen und Nicht-Abonnenten haben die Möglichkeit, sich das SkyTicket zu buchen.

Fans aus Österreich können hingegen im Free-TV auf ORF1 alle Sessions live sehen. Schweizer Zuschauer sind beim SRF2 an der richtigen Adresse.

Formel 1: Das Rennen in Silverstone heute im Liveticker

Wer nicht die Chance hat, das Rennen in Silverstone live im TV oder Livestream zu sehen, kann bei SPOX auf den ausführlichen Liveticker zurückgreifen. So verpasst Ihr keine wichtigen Aktionen.

Hier geht's zum Liveticker für den GP von Großbritannien.

F1 - Großbritannien-GP: Die Startaufstellung in Silverstone

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Daniel Ricciardo McLaren 7 Fernando Alonso Alpine 8 Sebastian Vettel Aston Martin 9 George Russell Williams 10 Esteban Ocon Alpine 11 Carlos Sainz Ferrari 12 Pierre Gasly AlphaTauri 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Nicholas Latifi Williams 18 Mick Schumacher Haas F1 19 Nikita Masepin Haas F1 20 Sergio Perez Red Bull

F1 präsentiert Prototyp für 2022: Mehr Zweikämpfe garantiert?! © Twitter/@F1 1/10 Die Formel 1 hat den Prototyp für die neue Saison offiziell präsentiert. Verbunden damit sind einige Regeländerungen für die Teams. Wir stellen Euch diese vor. © Twitter/@F1 2/10 Die Regelrevolution war eigentlich schon für die aktuelle Saison geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie jedoch auf 2022 verschoben. Bei der Präsentation versprachen die Verantwortlichen mehr Racing durch das neue Reglement. © YouTube/Formula 1 3/10 Dies soll über die Aerodynamik gewährleistet werden. Dichtes Auffahren war zuletzt nicht möglich. Die Autos sollen weniger verwirbelte Luft hinterlassen, wodurch die Hinterherfahrenden mehr Chancen zum Überholen bekommen. © YouTube/Formula 1 4/10 Die Luft wird beim neuen Typen durch mehrere Kanäle am Unterboden geleitet. Damit wird mehr Anpressdruck generiert, das soll zu mehr Zweikämpfen auf der Strecke führen. © Twitter/@F1 5/10 "Die neuen Regeln widmen sich diesem Problem. Wir schaffen die Voraussetzungen für engere Duelle", sagte F1-Boss Ross Brawn. Helfen soll dabei auch der stark vereinfachte Frontflügel. © Twitter/@F1 6/10 Auffällig bei der Front sind zudem die Bleche an der Innenseite über den Reifen, sogenannte Winglets. Diese sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Luft hinter den Autos weniger verwirbelt wird. © Twitter/@F1 7/10 Ebenfalls direkt ins Auge springen die breiteren Reifen. Diese wurden von 13 auf 18 Zoll vergrößert. Die Autos werden dadurch schwerer, die Rundenzeiten dürften dementsprechend auch langsamer werden im kommenden Jahr. © getty 8/10 "Der Reifen ist natürlich ein ganz schönes Stück größer und schwerer. Das wird in den Pitstops einen großen Effekt haben. Wir müssen aber mal schauen, wie er sich auf der Straße anfühlt", sagte Mick Schumacher zu den neuen Reifen. © Twitter/@F1 9/10 Überhaupt soll die Formel 1 auch für vermeintlich unterlegene Teams lukrativer werden. Seit Anfang dieses Jahres gilt eine Budgetobergrenze für alle Teams. Werksteams wie Ferrari und Mercedes sollen dadurch weniger Wettbewerbsvorteil genießen. © getty 10/10 Durch mehrere Einheitsteile werden die Autos zudem günstiger. "Durch die Kombination aus dem neuen Aerodynamik-Reglement und dem Kostendeckel werden die Voraussetzungen für eine ausgeglichene Meisterschaft geschaffen", resümierte Brawn.

Formel 1: Fahrerwertung nach 9 von 23 Rennen

Max Verspappen hat nach seinen zwei Siegen in Spielberg inzwischen 33 Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Lewis Hamilton. Sebastian Vettel holte im Aston Martin bisher 30 Zähler.

Rang Fahrer Team Punkte 1. Max Verstappen Red Bull 185 2. Lewis Hamilton Mercedes 152 3. Sergio Perez Red Bull 104 4. Lando Norris McLaren 101 5. Valtteri Bottas Mercedes 93 6. Charles Leclerc Ferrari 62 7. Carlos Sainz Ferrari 60 8. Daniel Ricciardo McLaren 40 9. Pierre Gasly AlphaTauri 39 10. Sebastian Vettel Aston Martin 30

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick