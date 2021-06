Wer geht in Aserbaidschan am Sonntag von welchem Startplatz aus in das sechste Formel-1-Rennen der Saison 2021? Hier könnt Ihr das Qualifying im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP von Aserbaidschan heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Verstappen führt die WM-Gesamtwertung aktuell vor Lewis Hamilton an. Mit seinen 105 Zählern hat er allerdings bloß vier Punkte Vorsprung. Sebastian Vettel hat als einziger Deutscher Punkte sammeln können - nämlich 10 -, während Mick Schumacher noch mit leeren Händen dasteht.

Vor Beginn: Bei den bis dato fünf Rennen gab es vier verschiedene Fahrer, die von der Pole Position starteten. Lewis Hamilton sicherte sich den Startplatz eins zweimal, ansonsten gewannen Charles Leclerc, Max Verstappen und Valtteri Bottas das Qualifying je einmal. Und diesmal? Bei den ersten Trainings am Freitag dominierte Red Bull. Verstappen und Sergio Perez gewannen je eine Session.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Qualifying vor dem Grand Prix in der Formel 1 in Aserbaidschan. Der Startschuss fällt um 14 Uhr.

Formel 1: Qualifying beim GP von Aserbaidschan heute im TV und Livestream

Live übertragen wird das Qualifying heute ausschließlich bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der kompletten Übertragung der Formel 1 und zeigt Euch heute daher auch die Ermittlung der Startreihe. Zu sehen gibt es das auf Sky Sport F1. Auf Sendung geht Sky hierfür um 13.30 Uhr. Durch das Qualifying begleiten Euch dann Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Um das Duell um die besten Plätze in der Startformation via Livestream zu verfolgen, müsst Ihr auf die Sky-Dienste Sky Go oder Sky Ticket zurückgreifen.