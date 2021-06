Vor dem Rennen am Sonntag finden in Frankreich heute die ersten beiden Freien Trainings der Formel 1 statt. Hier könnt Ihr sie im Liveticker verfolgen.

Die Formel 1 macht Halt in Frankreich nahe der Ortschaft Le Castellet. Ehe am Sonntag das Rennen absolviert wird, finden am heutigen Freitag wie gewohnt das 1. und das 2. Freie Training statt. SPOX tickert sie live mit.

Formel 1: Freie Trainings in Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das 3. Freie Training ist für Samstag, 12 Uhr vorgesehen. Ab 15 Uhr findet dann das Qualifying statt.

Vor Beginn: Zu Gast ist die F1 auf der Strecke Circuit Paul Ricard nahe der Ortschaft Le Castellet. Sie ist 5,8 Kilometer lang und beinhaltet 15 Kurven - neun Rechtskurven, sechs Linkskurven. Auf die Piloten wartet bei 53 Runden eine Renndistanz von 310,6 Kilometern

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zur Formel 1! Um 11.30 Uhr beginnt heute das 1. Freie Training vor dem Frankreich-GP am Sonntag. Weiter geht es dann um 15 Uhr mit der zweiten Session. Wer fährt am schnellsten? Hier erfahrt Ihr es.

Formel 1: Freie Trainings in Frankreich heute live im TV und Livestream

Die ersten beiden Freien Trainings seht Ihr heute ausschließlich im Pay-TV bei Sky. Los geht die Übertragung auf Sky Sport F1 um 11.15 Uhr.

Ab 14.45 Uhr blickt der Sender dann voll und ganz auf das 2. Freie Training. Kommentator ist Sascha Roos, ihm assistieren wird Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher als Experte. Ihr könnt bei Sky auch via Livestream mit dabei sein - und zwar mittels Sky Go und Sky Ticket.

Formel 1: GP von Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick