An diesem Wochenende ist die Formel 1 in Aserbaidschan zu Gast. Aber läuft das Rennen im Free-TV? Wir geben Euch alle Informationen zur Übertragung.

Läuft das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan im Free-TV? Hier gibt es alle Infos!

Formel 1: Rennen in Aserbaidschan im Free-TV? Der Zeitplan

Heute um 14 Uhr gehen die Ampeln auf dem Baku City Circuit aus und geben den Großen Preis von Aserbaidschan frei.

Formel 1: Rennen in Aserbaidschan im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Das Rennen in Aserbaidschan läuft in Deutschland nicht im Free-TV. Stattdessen liegen die Übertragungsrechte exklusiv bei Sky.

Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport F1 HD.

Zusätzlich zum linearen TV-Programm bietet Sky das Rennen auch im Livestream via Sky Go (Bestandskunden) und Sky Ticket (Nicht-Kunden) an.

© getty Heute steht das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan an.

Formel 1: Rennen in Aserbaidschan im Free-TV in Österreich und der Schweiz?

Anders als in Deutschland läuft das Rennen in Österreich und der Schweiz im Free-TV.

ORF 1 ist in Österreich bereits ab 12.35 Uhr mit der Vorberichterstattung live auf Sendung und bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Aufgepasst: Auch in Deutschland ist der ORF empfangbar. Hier gibt es die Infos dazu.

In der Schweiz meldet sich SRF 2 um 13.50 Uhr live, ab 15.05 Uhr übernimmt dann SRF Info. Hier gibt es ebenfalls einen Livestream.

Formel 1: Rennen in Aserbaidschan im Free-TV? Der Liveticker

Auch in unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene! Hier geht's zum Liveticker des GPs von Aserbaidschan.

Formel 1: Rennen in Aserbaidschan im Free-TV? Alle Infos zur Strecke

Erst zum vierten Mal fährt die Formel 1 in Baku.

Streckenname: Baku City Circuit

Baku City Circuit Länge: 6.003 Meter

6.003 Meter Runden: 51

51 Distanz: 306,153 km

306,153 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

Formel 1: Rennen in Aserbaidschan im Free-TV? Stand von Gesamtwertung und Konstrukteurswertung

Am vergangenen Rennwochenende in Monaco übernahm Max Verstappen mit seinem Sieg die Gesamtwertung und Red Bulls ebenso die Konstrukteurswertung.

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Gesamtwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 105 2 Lewis Hamilton Mercedes 101 3 Lando Norris McLaren 56 4 Valtteri Bottas Mercedes 47 5 Sergio Perez Red Bull 44 6 Charles Leclerc Ferrari 40 7 Carlos Sainz Ferrari 38 8 Daniel Ricciardo McLaren 24 9 Pierre Gasly AlphaTauri 16 10 Esteban Ocon Alpine 12

Formel 1: Rennen beim GP von Aserbaidschan - Konstrukteurswertung

Platz Team Punkte 1 Red Bull 149 2 Mercedes 148 3 McLaren 80 4 Ferrari 78 5 Aston Martin 19 6 AlphaTauri 18 7 Alpine 17 8 Alfa Romeo 1 9 Williams 0 10 Haas 0

