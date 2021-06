Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Aserbaidschan zu Gast. Los geht es heute mit den Freien Trainings in Baku. Wir sagen Euch, wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Heute beginnen die Freien Trainings zum Formel-1-Wochenende in Aserbaidschan. Der GP wird wie in der vergangenen Saison in der Hauptstadt in Baku ausgetragem.

Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan im TV und Livestream

Los geht es mit dem 1. Freien Training am heutigen Freitag (4. Juni) um 10.30 Uhr, ehe das 2. Freie Training direkt um 14.00 Uhr folgt.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan im Free-TV

Im Free-TV werden beide Trainings-Sessions nicht übertragen. Auch das Rennen läuft an diesem Wochenende nicht im Free-TV.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan im Pay-TV

Die Übertragungsrechte liegen stattdessen erneut bei Sky, das auch die heutigen Trainings-Sessions live auf Sky Sport F1 überträgt.

Los geht es mit der Berichterstattung zum 1. Freien Training um 10.15 Uhr, zum 2. Freien Training um 13.45 Uhr.

© getty Max Verstappen hat die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan im österreichischen Free-TV

In Österreich sind beide Trainings dagegen im Free-TV zu sehen, ORF 1 ist jeweils zehn Minuten vor Trainingsbeginn live auf Sendung.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan im Livestream

Wenn Ihr ein Abonnement bei Sky habt, könnt Ihr die Sessions gemütlich im Livestream via Sky Go verfolgen, Nicht-Kunden können dazu auf die kostenpflichtige Variante Sky Ticket zurückgereifen.

In Österreich bietet das ORF einen Livestream auf seiner Webseite an.

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Ort: Baku City Circuit (Aserbaidschan)

Baku City Circuit (Aserbaidschan) Datum: 4. Juni 2021

4. Juni 2021 Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF 1

Livestream (AT): Sky, ORFThek, F1TV

Formel 1: GP von Aserbaidschan - Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 4. Juni 2021 10.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 4. Juni 2021 14 Uhr 2. Freies Training Samstag, 5. Juni 2021 11 Uhr 3. Freies Training Samstag, 5. Juni 2021 14 Uhr Qualifying Sonntag, 6. Juni 2021 14 Uhr Rennen

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Übertragung im TV oder Livestream zurückgreifen könnt, ist SPOX Eure beste Adresse. In unseren Livetickern verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Formel 1 in Aserbaidschan: Gesamtstand in der Fahrerwertung

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 105 2 Lewis Hamilton Mercedes 101 3 Lando Norris McLaren 56 4 Valtteri Bottas Mercedes 47 5 Sergio Perez Red Bull 44 6 Charles Leclerc Ferrari 40 7 Carlos Sainz Ferrari 38 8 Daniel Ricciardo McLaren 24 9 Pierre Gasly AlphaTauri 16 10 Esteban Ocon Alpine 12

Formel 1 in Aserbaidschan: Gesamtstand in der Konstrukteurswertung

Platz Team Punkte 1 Red Bull 149 2 Mercedes 148 3 McLaren 80 4 Ferrari 78 5 Aston Martin 19 6 AlphaTauri 18 7 Alpine 17 8 Alfa Romeo 1 9 Williams 0 10 Haas 0

Formel 1 heute live: Freie Trainings in Aserbaidschan - Strecke in Baku im Steckbrief

Der Baku City Circuit ist eine der neueren Strecken im Formel-1-Kalender und wurde erst im Jahr 2016 eingeweiht.

Streckenname: Baku City Circuit

Baku City Circuit Länge: 6.003 Meter

6.003 Meter Runden: 51

51 Distanz: 306,153 km

306,153 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

Formel 1: Rennkalender der Saison 2021