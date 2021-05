Wer startet beim Großen Preis von Monaco aus der Pole Position? Die Antwort darauf gibt das heutige Qualifying. Hier könnt Ihr die Jagd nach der besten Rundenzeit im Liveticker verfolgen.

Qualifying zum Großen Preis von Monaco! Fährt Mercedes-Pilot Lewis Hamilton wieder auf die Pole Position - und wie schlagen sich die deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Formel 1: Qualifying in Monaco heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im 3. Freien Training setzte gerade eben Max Verstappen die Bestzeit. Vorne zeichnet sich derweil ein Dreikampf zwischen dem überraschend starken Ferrari-Team sowie Mercedes und Red Bull um die Pole Position ab. Hinter Verstappen reihten sich die Ferrari-Piloten Carlos Sainz (Spanien/+0,047 Sekunden) und Charles Leclerc (Monaco/+0,258) ein. Ferrari stand zuletzt in Mexiko 2019 durch Leclerc auf der Pole Position.

Vor Beginn: Die letzte Auflage des Grand Prix von Monaco liegt coronabedingt bereits zwei Jahre zurück. Damals gewann Lewis Hamilton. Er und Max Verstappen sind die großen Favoriten auf den ersten Startplatz. Max Verstappen liegt der Stadtkurs, 2018 fuhr den noch heute gültigen Streckenrekord.

Vor Beginn: Die Qualifying-Gewinner der bisherigen F1-Saison waren Max Verstappen (Bahrain), Lewis Hamilton (Imola), Valtteri Bottas (Portugal) und noch einmal Hamilton (Spanien).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum heutigen Qualifying vor dem Großen Preis von Monaco am morgigen Sonntag, den 23. Mai. Die Ermittlung der Startaufstellung für das Rennen beginnt um 15 Uhr.

Formel 1: Qualifying in Monaco heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Großen Preis von Monaco in Deutschland exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Qualifying samt Vorberichterstattung heute ab 14.30 Uhr auf Sky Sport F1 HD.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream via Sky Go (Bestandskunden) oder Sky-Ticket (Nicht-Kunden) an. Der SRF bietet einen Livestream auf seiner Homepage an.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick