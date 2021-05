In Monaco steht heute das fünfte Rennen der Formel-1-Saison an. Hier könnt Ihr den kompletten Rennverlauf im Fürstentum im Liveticker mitverfolgen.

In Monaco wird heute der legendäre Formel-1-Stadtkurs absolviert. Gibt es zum ersten Mal in der Saison einen Sieger, der nicht Lewis Hamilton oder Max Verstappen heißt? Kann Sebastian Vettel seine ersten WM-Punkte holen? Das alles erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Formel 1: Rennen in Monaco heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Von der Pole Position ins Rennen heute starten wird Charles Leclerc. Auf Rang zwei und drei folgen Max Verstappen und Valtteri Bottas. Lewis Hamilton hingegen startet nur von Platz sieben vor Sebastian Vettel.

Vor Beginn: Es ist das fünfte Rennen der noch frischen Formel-1-Saison. Um 15 Uhr erfolgt der Start im Fürstentum an der Cote d'Azur.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Grand Prix von Monaco.

Formel 1: Rennen in Monaco heute im TV und Livestream

Als Exklusivrechteinhaber zeigt Sky das heutige Spektakel live und in voller Länge auf dem neu eingeführten Kanal Sky Sport F1. Vorberichte gibt es bereits ab 13.30 Uhr. Sascha Roos kommentiert, Timo Glock und Ralf Schumacher sind als Experten im Einsatz.

Auch im Livestream bietet der Pay-TV-Sender das Rennen an. Ein SkyGo-Abo oder ein SkyTicket ermöglicht Euch den Zugang zum Livestream.

RTL überträgt in diesem Jahr nur vier Rennen im Free-TV. Der GP von Monaco zählt jedoch nicht zu diesen vier. In Österreich gibt es den Grand Prix dagegen im Free-TV zu sehen - nämlich bei ServusTV. So können auch deutsche Fans den österreichischen Sender empfangen.

Formel 1 - Rennen in Monaco: Die Startaufstellung