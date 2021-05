Das größte Formel-1-Wochenende des Jahres steht an, die Königsklasse des Motorsports ist zu Gast in Monaco! Warum RTL das Qualifying beim Formel-1-GP in Monaco heute allerdings nicht live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Das Rennen in Monaco ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders. Seit 1955 wurde jährlich in Monte Carlo gefahren, bis die Corona-Pandemie den Veranstaltern 2020 einen Strich durch die Rechnung machte.

Das heutigen Qualifying startet um 15 Uhr deutscher Zeit, genau wie das morgige Rennen. 2019 konnte sich Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und seinem Teamkollegen Valtteri Bottas durchsetzen.

Darum zeigt RTL das Qualifying beim Formel-1-GP in Monaco heute nicht live im TV und Livestream

In Deutschland liegen in dieser Saison nur ausgewählte Übertragungsrechte bei RTL, für das Rennen in Monte Carlo hält RTL keine Rechte. Dementsprechend läuft das Qualifying zum Grand Prix exklusiv auf Sky.

Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung bereits um 14.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport F1 HD. Als Kommentator ist Sascha Roos im Einsatz, der von den Experten und Ex-Fahrern Ralf Schumacher und Timo Glock unterstützt wird.

Sky hat zudem auch einen Livestream zu dem Rennen parat, dieser ist via Sky Go (Bestandskunden) oder Sky-Ticket (Nicht-Kunden) abrufbar.

Formel 1 nicht live auf RTL: So könnt Ihr das Rennen in der Schweiz und in Österreich sehen

In der Schweiz und in Österreich könnt Ihr das Qualifying dagegen im Free-TV sehen. In der Schweiz startet SRF 2 seine Berichterstattung um 14.55 Uhr, ServusTV überträgt in Österreich ab 14.40 Uhr.

Allerdings haben auch deutsche Rennsport-Fans die Möglichkeit, ServusTV zu empfangen. Das geht mit Kabelanschluss, DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz).

Zudem bieten SRF und ServusTV auch Livestreams zum Qualifying an, hierbei ist jedoch zu beachten, dass der ServusTV-Stream nur in Österreich abrufbar ist.

Formel 1 nicht live auf RTL: Livestream auf F1TV

Zusätzlich überträgt auch F1TV, der hauseigene Streaming-Dienst der Formel 1, alle Sessions live. Hier ist jedoch Vorsicht geboten! Aufgrund des Exklusivrechts von Sky in Deutschland kann man den Dienst nicht neu buchen, Bestandskunden können jedoch wie gewohnt auf das Angebot zurückgreifen.

In der Schweiz und in Österreich funktioniert eine Neuregistrierung problemlos.

© getty Max Verstappen und Lewis Hamilton liegen in der WM-Wertung auf den Plätzen eins und zwei.

Darum zeigt RTL das Qualifying beim Formel-1-GP in Monaco heute nicht live im TV und Livestream - Strecke in Monte Carlo im Steckbrief

Insgesamt 260,520 km werden am Rennsonntag auf dem 3,337 km langen Kurs gefahren. Diese Distanz ist ungewöhnlich kurz, allerdings ist nur dadurch gewährleistet, dass die Zwei-Stunden-Grenze auch bei schlechten Verhältnissen nicht überschritten wird. Grund dafür ist der enge Stadtparkour, der nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h erlaubt.

Streckenname: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Länge: 3.337 Meter

3.337 Meter Runden: 78

78 Distanz: 260,520 km

260,520 km Rechtskurven: 11

11 Linkskurven: 8

Formel 1: Die WM-Wertung nach 4 von 23 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 94 2 Max Verstappen Red Bull 80 3 Valtteri Bottas Mercedes 47 4 Lando Norris McLaren 41 5 Chales Leclerc Ferrari 40 6 Sergio Perez Red Bull 32 7 Daniel Ricciardo McLaren 24 8 Carlos Sainz Ferrari 20 9 Esteban Ocon Alpine 10 10 Pierre Gasly AlphaTauri 8

Konstrukteurswertung: