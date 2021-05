Vor zwei Wochen noch war das Formel-1-Rennen in Spanien im Free-TV bei RTL zu sehen. Aber wird auch der GP von Monaco dort gezeigt? Nein! Und SPOX erklärt, warum das so ist und zeigt Euch, wo Ihr das Rennen stattdessen live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Sonntag steigt der GP von Monaco in Monte Carlo. Den Streckenrekord dort hält Max Verstappen seit 2018. Wird der Niederländer WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton unter Druck setzen oder wiederholt der Weltmeister seinen Triumph von 2019 im Fürstentum?

Darum zeigt RTL das Rennen beim Formel-1-GP in Monaco heute nicht live im TV und Livestream

Seit den 90er Jahren sind es Formel-1-Fans in Deutschland gewohnt, dass sie die Rennen der Königsklasse des Motorsports sonntags live im Free-TV beim Privatsender RTL verfolgen können. Doch seit 2021 ist das anders. Seit dieser Saison nämlich hat RTL nicht mehr alle Rechte an der Formel 1.

Die Kölner haben sich dazu entschlossen, nach zuletzt stetig sinkender Einschaltquoten und angesichts eines zu hohen Gebots der Konkurrenz, aus der Formel-1-Berichterstattung auszusteigen. Lediglich eine Sondervereinbarung sorgt noch dafür, dass immerhin vier Rennen der Saison doch noch bei RTL zu sehen sind. Das war so beim Grand Prix von Italien oder auch vor zwei Wochen beim Grand Prix von Spanien.

Der traditionsreiche Grand Prix von Monaco jedoch gehört nicht zu dieser Vereinbarung, sodass das Rennen in Deutschland heute nicht im Free-TV laufen wird.

© getty Die Formel 1 fährt an diesem Wochenende in Monaco.

Formel 1: GP von Monaco heute live im TV und Livestream

Seit dieser Saison hält der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Rechte an der Formel 1 in Deutschland. Entsprechend zeigt der Sender mit Sitz in Unterföhring bei München auch den heutigen GP von Monaco live und exklusiv im Fernsehen. Im Rahmen des neuen Vertrags wurde auch der entsprechende Spartenkanal Sky Sport F1 ins Leben gerufen, wo alle Sessions und alle Rennen der Saison nebst anderer Rennserien und Dokumentationen zu sehen sind.

Heute geht die Übertragung schon um 13.30 Uhr mit den Vorberichten los. Das Rennen selbst beginnt um 15 Uhr. Sascha Roos begleitet das Geschehen als Kommentator, während Ralf Schumacher und Timo Glock als Experten fungieren. Zudem gibt es einen Daten-Experten sowie Reporterin Sandra Baumgartner, die live aus der Boxengasse berichtet.

Neben der TV-Übertragung über alle gängigen Wege - Satellit, Kabel, IPTV - bietet Sky auch einen Livestream für seine Abonnenten über den Streamingservice Sky Go an. Wer kein Abo hat, bekommt einen kostenpflichtigen Livestream via Sky Ticket.

Formel 1: GP von Monaco im Liveticker

Wer auf Bewegtbilder verzichten kann, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Hier verpasst der User kein Überholmanöver, keinen Unfall und kein sonstiges Highlight.

Hier geht's zum Liveticker: GP von Monaco in der Formel 1

Formel 1: GP von Monaco: Die Startaufstellung

Platz Fahrer 1 Leclerc 2 Verstappen 3 Bottas 4 Sainz 5 Norris 6 Gasly 7 Hamilton 8 Vettel 9 Perez 10 Giovinazzi 11 Ocon 12 Ricciardo 13 Stroll 14 Raikkönen 15 Russell 16 Tsunoda 17 Alonso 18 Latifi 19 Mazepin 20 Schumacher

© getty Charles Leclerc startet von der Pole Position in Monaco.

Formel 1: WM-Wertung nach 4 von 23 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 94 2 Max Verstappen Rex Bull 80 3 Valtteri Bottas Mercedes 47 4 Lando Norris McLaren 41 5 Chales Leclerc Ferrari 40 6 Sergio Perez Red Bull 32 7 Daniel Ricciardo McLaren 24 8 Carlos Sainz Ferrari 20 9 Esteban Ocon Alpine 10 10 Pierre Gasly AlphaTauri 8

Konstrukteurswertung: