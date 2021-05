Heute steht beim Formel-1-GP in Barcelona das Qualifying an. Dieser Artikel verrät Euch, warum RTL dieses heute nicht live im TV und Livestream zeigt.

Darum zeigt RTL das Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute nicht live im TV und Livestream

RTL zeigt in dieser Saison nicht mehr alle Rennen aus der Formel 1 live. Das ist eine echte Neuerung, mehr als 30 Jahre berichtete der Kölner Sender stets von den F1-Rennen rund um den Globus. In dieser Saison werden allerdings nur noch vier Rennen live bei RTL zu sehen sein.

Diese Rennen sind: Der Grand Prix in Imola (18. April), in Barcelona (9. Mai), in Monza (12. September) und in Sao Paulo (7. November). Aus Barcelona überträgt Barcelona zwar das Rennen, das Qualifying ist aber dennoch nicht im Paket enthalten. Dieses könnt Ihr somit nicht auf RTL verfolgen.

Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute nicht live bei RTL - Sky überträgt im TV und Livestream

Das Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona ist somit - ebenso wie alle Freien Trainings - exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison alle Rennen, alle Qualifyings und alle Freien Trainings live und in voller Länge auf seinem neuen Sender Sky Sport F1.

Das Qualifying für das morgige Rennen beginnt am heutigen Nachmittag um 15 Uhr. Zuvor steht allerdings noch das abschließende Freie Training an. Dieses läuft von 12.00 bis 13.30 Uhr.

© getty

Wie in dieser Saison auf Sky gewohnt werden auch heute wieder Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte durch das Programm führen. Die Vorberichte zum Qualifying beginnen um 15.30 Uhr.

Sky bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an. Um diesen nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Sky-Abo. In diesem Fall könnt Ihr den Livestream via Sky Go verfolgen. Eine weitere Option ist Sky Ticket. Dort erhaltet Ihr das Supersport Jahresticket momentan im Angebot: 19,99 Euro kostet dieses pro Monat für die ersten zwölf Monate, danach zahlt Ihr 29,99 Euro. Neben der Formel 1 sind auch die Formel 2, die Formel 3 und vieles mehr enthalten.

Qualifying beim Formel-1-GP in Barcelona heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt das heutige Qualifying nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Kein Problem, wir haben eine Alternative für Euch: Den SPOX-Liveticker. Dort verpasst Ihr garantiert keine der wichtigen Entscheidungen.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings beim Formel-1-GP in Barcelona.

Der Rennkalender der Formel 1 im Überblick