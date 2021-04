Formel 1 - Nelson Piquet: Max Verstappen würde Lewis Hamilton zerschmettern

Ex-Weltmeister Nelson Piquet senior (68) sieht in Max Verstappen den besseren Formel-1-Fahrer als Lewis Hamilton. Das erklärte er in einem Interview mit motorsport-total.

"Zunächst einmal müssen wir bedenken, dass die Formel 1 eine Kategorie mit verschiedenen Autos ist, daher ist es sehr schwierig, einen direkten Vergleich zwischen zwei Fahrern zu ziehen, wenn sie nicht im selben Team sind, aber wenn Max für Mercedes fahren würde, bin ich mir sicher, dass er Hamilton zerschmettern würde", sagte Piquet, der 1981, 1983 und 1987 Weltmeister in der Formel 1 wurde.

Verstappen sei aggressiver als der siebenmalige Weltmeister, der bei Mercedes über die vergangenen Jahre das mit Abstand beste Auto im Feld hatte. "Durch diese Aggressivität macht er vielleicht häufiger Fehler, aber meiner Meinung nach ist er besser als Hamilton. Es ist zu einfach für Hamilton, mit Bottas als zweitem Fahrer an seiner Seite alles zu gewinnen", sagte der 68-Jährige.

Zum Auftakt in die Formel-1-Saison 2021 hatte jedoch Hamilton die Nase vorne. Verstappen, der in den Trainingssessions und in den Qualifyings dominiert hatte, fuhr im Rennen auf dem zweiten Platz. Wenige Runde vor Schluss wurde sein Überholmanöver gegen den Briten wegen Überschreiten der Track Limits zurückgenommen.

Nicht nur den aktuellen Teamkollegen Valtteri Bottas, der seit 2017 das zweite Cockpit neben Hamilton bei Mercedes besetzt, sondern auch Nico Rosberg kritisierte Piquet: "Es ist nicht so, dass Hamilton nicht gut ist. Aber er hat einen unterlegenen Fahrer an seiner Seite und der vorherige war noch schlechter."

Der Deutsche und Hamilton fuhren von 2013 bis 2016 gemeinsam für die Silberpfeile. Während der 36-jährige Brite 2014 und 2015 den Titel holte, wurde Rosberg 2016 Weltmeister.