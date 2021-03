Formel 1, GP von Bahrain: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Wir zeigen Euch alle Infos wie Zeitplan oder Übertragung über den Auftakt GP aus Bahrain

Formel 1, GP von Bahrain: Datum und Termin

Das lange Warten hat ein Ende. Im größten Rennzirkus der Erde geht es wieder zur Sache. Am 26. März geht es in Sakhir los mit dem ersten offiziellen freien Training. Das Qualifying für den GP gibt es Samstag, den 27. März und am 28. März gehen dann zum ersten Male die roten Ampeln in diesem Jahr aus.

Mit von der Partie ist der Sohn der F1-Legende Michael Schumacher, Mick. Der 21-Jährige fährt in seiner Debütsaison für das Haas F1 Team.

© getty Mick Schumacher in seinem Dienstwagen.

Formel 1, GP von Bahrain: Terminplan im Überblick

Datum Uhrzeit Event 26. März 12:55 Uhr und 15:55 Uhr 1. & 2. freies Training 27. März 12:55 Uhr 3. freies Training 27. März 16:00 Uhr Qualifying 28. März 17:00 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Bahrain: Übertragung im TV und Livestream

In den vergangenen Jahrzehnten war die Formel 1 immer bei RTL zu sehen, doch in dieser Saison überträgt der Sender aus Köln keine Rennen mehr.

Mit von der Partie ist dafür der österreichische Sender ServusTV. Hier seht Ihr das Rennwochenende sowohl im Free-TV als auch im Livestream.

Wie in den vergangen Jahren können Sky Kunden jede einzelne Session aus der Hitze Bahrains ohne Werbeunterbrechungen live und in voller Länge genießen.

Für Sky-Kunden gibt es außerdem die Möglichkeit, das Geschehen via SkyGO von unterwegs aus zu verfolgen.

Formel 1, GP von Bahrain im Liveticker

SPOX bietet zu jedem Formel 1 Rennen einen Liveticker an.

Formel 1: Die Ergebnisse des ersten Test-Tages

Auf dem Sakhir Circuit wurde schon fleißig getestet. Hier seht Ihr die Ergebnisse des ersten Testtages.