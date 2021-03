Formel 1, Bahrain-GP: Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 startet heute mit dem ersten Rennen in die neue Saison. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Grand Prix live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1, Bahrain-GP: Zeit, Datum, Ort

Der erste Grand Prix im Rennkalender 2021 ist der Große Preis von Bahrain. Gefahren wird dieser auf dem Bahrain International Circuit. Die Strecke ist 5,412 Kilometer lang. 15 Kurven müssen genommen werden, um eine Runde zu absolvieren.

Ausgetragen wird das Rennen am heutigen Sonntag, dem 28. März 2021. Losgehen soll es am Nachmittag: Um 17.00 soll der Startschuss in dem Wüstenstaat planmäßig erfolgen.

Formel 1, Bahrain-GP: Rennen heute live im TV und Livestream

Ihr wollt den Großen Preis von Bahrain live auf RTL verfolgen? Da haben wir leider schlechte Nachrichten für Euch: Das wird nicht möglich sein. RTL zeigt in dieser Saison nur noch vier Rennen live im Free-TV. Der Bahnrain-Grand-Prix zählt nicht zu diesen vier Rennen.

Live zu sehen ist das Rennen auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Wettbewerbe in dieser Saison live und in voller Länge, auch bei den Freien Trainings sowie dem Qualifying ist Sky live mit dabei.

Zu sehen sind diese Übertragungen auf dem neuen Kanal Sky Sport F1 (HD) sowie auf Sky Sport UHD. Folgendes Team begleitet die Rennen am Mikrofon:

Kommentator: Sascha Roos

Experte: Ralf Schumacher

Experte: Timo Glock

Eine weitere Möglichkeit, um das Rennen in Bahrain live zu verfolgen, bietet Euch der österreichische Sender ServusTV. Auch die Österreicher sind bei dem Rennen vor Ort und berichten live. Ihr könnt ServusTV auch in Deutschland empfangen - sowohl per Kabel als auch über Satellit. Außerdem bietet ServusTV auch einen kostenlosen Livestream des Rennens an.

Formel 1, Bahrain-GP: Rennen heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr sämtliche Geschehnisse auf dem Bahrain International Circuit auch im Liveticker verfolgen. SPOX begleitet sämtliche Grand Prix live und berichtet von allen Freien Trainings, vom Qualifying und natürlich auch vom Rennen.

Unseren Liveticker des Rennens in Bahrain findet Ihr hier.

Formel 1: Schumacher und Vettel im Fokus

Die Formel 1 bietet auch in dieser Saison wieder jede Menge Storylines. Bei zweien stehen zwei Deutsche im Mittelpunkt: Sebastian Vettel fährt 2021 für Aston Martin. Kann der Ex-Weltmeister mit seinem neuen Team um die vorderen Plätze mitfahren?

Zudem gibt Mick Schumacher sein Debüt in der Formel 1. Der Sohn von Michael Schumacher geht im Haas auf die Strecke.

Ebenfalls interessant: Bleibt Lewis Hamilton so dominant? Findet Ferrari zurück zu alter Stärke? Und wie präsentiert sich Fernando Alonso bei seinem Comeback

Formel 1 - Das Power Ranking zum Saisonstart 2021: Droht Vettel die nächste Horror-Saison? © getty 1/21 Noch knapp zwei Wochen sind es, bis in Bahrain die Ampeln für den Start in die F1-Saison 2021 ausgehen. Zeit für SPOX, die Hackordnung der Teams zu analysieren und eine Prognose abzugeben. Das Power-Ranking zum Saisonstart. © getty 2/21 Platz 10: HAAS | abgespulte Testkilometer: 2.132 | schnellste Rundenzeit: 1:31.531 | Dass es für die US-Amerikaner kein leichtes Jahr werden wird, war schon im Vorfeld abzusehen. Die Testfahrten unterstreichen dieses Bild jedoch noch einmal deutlich. © getty 3/21 Über eine Sekunde fehlten Haas auf die nächstbeste Rundenzeit, zudem will man laut Teamchef Steiner für 2021 keine Updates am Auto bringen. Mick Schumacher steht eine harte Debütsaison bevor. © getty 4/21 Platz 9: WILLIAMS | abgespulte Testkilometer: 2.019 | schnellste Rundenzeit: 1:30.117 | Trotz eines vielversprechenden Vorjahres und einiger Fortschritte am Auto gibt man sich bei Williams nur wenig optimistisch für 2021. © getty 5/21 Zum einen liegt das an den überschaubaren Testresultaten in Bahrain, zum anderen scheint mit Alfa Romeo ein direkter Konkurrent einen zu großen Schritt gemacht zu haben. Haas sollte man schlagen, für mehr reicht es wohl nicht. © getty 6/21 Platz 8: ALFA ROMEO | abgespulte Testkilometer: 2.284 | schnellste Rundenzeit: 1:29.766 | Das Team aus dem schweizerischen Hinwil ist der vielleicht größte Gewinner der Testfahrten 2021. © getty 7/21 Neben der viertschnellsten Zeit aller Teams sammelte Alfa Romeo auch die meisten Testkilometer (zusammen mit AlphaTauri). Trotz eines Ferrari-Motors im Heck scheint man zum Mittelfeld aufgeschlossen zu haben. © getty 8/21 Platz 7: ASTON MARTIN | abgespulte Testkilometer: 1.699 | schnellste Rundenzeit: 1:30.460 | So hat sich Sebastian Vettel seinen Neuanfang wohl nicht vorgestellt. An allen drei Testtagen hatten die Briten mit der Zuverlässigkeit ihres Boliden zu kämpfen. © getty 9/21 So führt man nicht nur die unrühmliche Pannenliste an, die grünen Boliden absolvierten auch lediglich 314 Runden – die zweitwenigsten nach Mercedes. Beim Thema Speed scheint man nicht auf einem Niveau mit der Spitze zu sein. © getty 10/21 Platz 6: FERRARI | abgespulte Testkilometer: 2.186 | schnellste Rundenzeit: 1:29.611 | Auch bei den diesjährigen Testfahrten bleibt Ferrari schwer zu durchschauen. Zwar sehen abgespulte Kilometer und Speed ordentlich aus, … © getty 11/21 … der italienische Traditionsrennstall neigt bei den Wintertests aber gerne Mal dazu, sein komplettes Pulver zu verschießen. In vier der vergangenen fünf Jahren war man "Testweltmeister", die späteren Saisonausgänge sind allseits bekannt. © getty 12/21 Platz 5: ALPINE | abgespulte Testkilometer: 2.143 | schnellste Rundenzeit: 1:30.318 | Die Franzosen sind nach dem Test schwer einzuschätzen. Die Zuverlässigkeit ist auf jeden Fall da, besonders schnell waren die Zeiten aber nicht. © getty 13/21 Alpine scheint sich jedoch mehr auf den Renntrimm als auf die Performance in einer Runde konzentriert zu haben. Dort stellt ihnen Experte Marc Surer ein "gutes Paket" aus. Mit Fernando Alonso kommt zudem ein Ex-Weltmeister zurück. © getty 14/21 Platz 4: ALPHATAURI | abgespulte Testkilometer: 2.284 | schnellste Rundenzeit: 1:29.053 | Das B-Team von Red Bull ließ am letzten Testtag mit der zweitschnellsten Trainingszeit überhaupt aufhorchen. © getty 15/21 Davon abgesehen spulte man zusammen mit Alfa Romeo die meisten Kilometer ab, weshalb auch die Zuverlässigkeit kein Problem sein sollte. Wenn die großen Teams schwächeln, könnte AlphaTauri für einige Überraschungen gut sein. © getty 16/21 Platz 3: MCLAREN | abgespulte Testkilometer: 1.770 | schnellste Rundenzeit: 1:30.144 | Der Traditionsrennstall hat auch in diesem Jahr den Anspruch zu den Top-3-Teams zu gehören, was angesichts der Tests auch möglich sein sollte. © getty 17/21 Nicht nur stellt man mit Daniel Ricciardo und Lando Norris eine der stärksten Fahrerpaarungen, auch scheinen sich beide schon äußerst wohl im Auto zu fühlen. Norris sprach von einem "sehr guten Auto". Weitere Podiumsplatzierungen sind drin. © getty 18/21 Platz 2: MERCEDES | abgespulte Testkilometer: 1.645 | schnellste Rundenzeit: 1:30.025 | Der Branchenprimus der vergangenen Jahre hatte bei den Testfahrten in Bahrain mit ungewohnt großen Schwierigkeiten zu kämpfen. © getty 19/21 Neben fehlender Zuverlässigkeit hatten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vor allem mit der Abstimmung des W12 Probleme. "Wir sind nicht schnell genug", haderte Hamilton. Stand jetzt muss Mercedes bis zum Start noch nachliefern. © getty 20/21 Platz 1: RED BULL | abgespulte Testkilometer: 1.997 | schnellste Rundenzeit: 1:28.960 | Mit zwei Tagesbestzeiten sowie 369 abgespulten Runden darf sich der Rennstall aus Österreich ohne Frage mit dem Titel "Testweltmeister" schmücken. © getty 21/21 Zudem wurde der teaminternen Nummer eins Max Verstappen mit Sergio Perez ein starker zweiter Fahrer an die Seite gestellt. Red Bull hat derzeit wohl das beste Gesamtpaket, für einen Angriff auf Mercedes scheint man bereit.

Formel 1: Alle Teams und Fahrer im Überblick