Formel 1: US-Investor steigt bei McLaren ein

Der Traditionsrennstall McLaren will mithilfe eines neuen Investors zurück an die Spitze der Formel 1. Wie die Engländer am Sonntag mitteilten, übernimmt die US-Gruppe MSP Sports Capital für 185 Millionen Pfund (gut 200 Millionen Euro) zunächst 15 Prozent der Anteile von McLaren Racing. Bis Ende 2022 können die Amerikaner ihre Teilhaberschaft auf 33 Prozent ausweiten.

Rennstall-Geschäftsführer Zak Brown, der weiterhin in der Verantwortung bleibt, bezeichnet das Investment als "Schlüsselmoment für den Fortschritt bei McLaren. Es stärkt uns bei dem Plan, wieder um Rennsiege und die WM zu kämpfen."

MSP Sports Capital sind als Besitzer und Investoren auch in der US-Baseball-Liga MLB und in der Basketball-Liga NBA präsent, in Europa halten sie zudem Anteile an kleineren Fußballklubs in Portugal und Spanien.

In der Formel 1 greift ab der kommenden Saison erstmals ein Budgetdeckel, der das Feld wieder näher zusammenrücken und die deutliche Überlegenheit von Mercedes, Red Bull und Ferrari beenden soll.