Formel 1 - Mick Schumacher beim Young Driver Test: Ablauf, Teilnehmer, Ort

Nach dem letzten Rennen der Formel-1-Saison steht der Young Driver Test an. Wie läuft der Test ab? Wer nimmt teil? Wo findet er statt? Wir beantworten alle Fragen.

Formel 1 - Young Driver Test: So läuft der Test ab

Der Young Driver Test ist ein Testlauf für alle Teams, bei dem andere Fahrer als die Driver der vergangenen Saison so viele Test-Kilometer fahren dürfen, wie sie wollen - bei anderen Tests ist hier meist eine Kilometer-Grenze gesetzt. Jeder Rennstall darf dabei zwei Autos gleichzeitig auf der Strecke einsetzen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Als Fahrer teilnehmen dürfen dabei ausschließlich so genannte "Young Driver", damit sollen unerfahrenere Fahrer die Gelegenheit bekommen, um mit den Autos zu trainieren. Unter einem "Young Driver" versteht die Formel 1 allerdings keine besonders jungen Fahrer, es gibt also keine Altersgrenze. Die Regel besagt, dass ausschließlich Fahrer am Young Driver Test teilnehmen dürfen, die in der vergangenen Saison nicht mehr als zwei Rennen absolviert haben.

Formel 1 - Young Driver Test: Diese Fahrer nehmen neben Mick Schumacher teil

Beim Young Driver Test ist natürlich Mick Schumacher dabei. Der Sohn von Michael Schumacher und frischgebackene Formel-2-Champion wird in der kommenden Saison für Haas an den Start gehen und beim Young Driver Test daher bereits einen Boliden des Rennstalls testen.

Ein weiterer großer Name, der ebenfalls auf die Strecke gehen wird, ist Fernando Alonso. Der Spanier kehrt in der kommenden Saison in ein Cockpit zurück und wird daher zusammen mit Guanyu Zhou für Renault testen. Ein weiterer alter Bekannter ist Robert Kubica. Der Pole geht für Alfa Romeo auf die Strecke.

Hier seht Ihr alle Fahrer beim Young Driver Test im Überblick:

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Mercedes Nyck de Vries Stoffel Vandoorne Red Bull Sebastien Buemi Juri Vips McLaren nimmt nicht teil nimmt nicht teil Renault Fernando Alonso Guanyu Zhou Racing Point nimmt nicht teil nimmt nicht teil Ferrari Robert Shwartzman Antonio Fuoco AlphaTauri Yuki Tsunoda Marino Sato Alfa Romeo Callum Ilott Robert Kubica Haas Mick Schumacher noch offen Williams Roy Nissany Jack Aitken

Mick Schumacher beim Young Driver Test: Wann und wo findet er statt?

Der Young Driver Test wird am heutigen Dienstag, dem 15. Dezember 2020, ausgetragen. Austragungsort ist dabei der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Auf der Strecke fand bereits das letzte Rennen der vergangenen Formel-1-Saison statt. Die Rennställe mussten für den Young Driver Test somit nicht nochmal extra umziehen.

© getty

Formel 1: Das sind die Fahrerduos 2021