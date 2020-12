Nach dem Saisonfinale findet der Young Driver Test in Abu Dhabi statt. Wann wird Mick Schumacher den Test absolvieren? Dieser Artikel liefert Euch die Antwort.

Formel 1: Was ist der Young Driver Test?

Der Young Driver Test ist ein Tag, an dem alle Teams so viele Test-Kilometer fahren dürfen, wie sie wollen. Die Rennställe dürfen dabei zwei Autos gleichzeitig einsetzen. Der Young Driver Test findet in Abu Dhabi statt, wo bereits das Saisonfinale der Formel 1 ausgetragen wurde.

Teilnehmen dürften dabei nur so genannte "Young Driver". Darunter versteht die Formel 1 einen Fahrer, der in der vergangenen Saison nicht mehr als zwei Rennen absolviert hat. Das Alter des Fahrers spielt somit keine Rolle, auch wenn der Name dies nahelegt. Daher darf beispielsweise auch Fernando Alonso in diesem Jahr am Young Driver Test teilnehmen.

Formel 1: Wann absolviert Mick Schumacher den Young Driver Test?

In diesem Jahr findet der Young Driver Test am 15. Dezember 2020 statt. Auch Mick Schumacher wird dabei auf der Strecke sein. Der Sohn von Michael Schumacher fährt für Haas.

Formel 1: Welche Fahrer fahren beim Young Driver Test mit?

Neben Alonso und Schumacher nehmen weitere namhafte Fahrer am Young Driver Test teil. Robert Kubica fährt zum Beispiel für Alfa Romeo, zudem geht Stoffel Vandoorne für Mercedes an den Start.

Hier könnt Ihr alle Fahrer im Überblick sehen:

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Mercedes Nyck de Vries Stoffel Vandoorne Red Bull Sebastien Buemi Juri Vips McLaren nimmt nicht teil nimmt nicht teil Renault Fernando Alonso Guanyu Zhou Racing Point nimmt nicht teil nimmt nicht teil Ferrari Robert Shwartzman Antonio Fuoco AlphaTauri Yuki Tsunoda Marino Sato Alfa Romeo Callum Ilott Robert Kubica Haas Mick Schumacher noch offen Williams Roy Nissany Jack Aitken

Formel 1: Das sind die Fahrerduos 2021

Mick Schumacher wird in der kommenden Saison für Haas fahren, sein Teamkollege wird Nikita Mazepin sein. Fernando Alonso kehrt zudem in einem Alpine zurück und Kimi Räikkönen wird in einem Alfo Romeo fahren.

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen noch offen McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Alpine Fernando Alonso Esteban Ocon Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz AlphaTauri Pierre Gasly noch offen Alfa Romeo Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi Haas Mick Schumacher Nikita Mazepin Williams George Russell Nicholas Latifi

© imago images

