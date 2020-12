Formel 1, Großer Preis von Abu Dhabi: Der Saisonabschluss heute im Liveticker

Die Formel-1-Saison 2020 wird heute mit dem Großen Preis von Abu Dhabi abgeschlossen. Hier begleiten wir Euch im Liveticker durch das Rennen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Die Pole Position sicherte sich gestern Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. "Ich hatte vor dem Qualifying gesagt, dass wir hier das letzte Statement der Saison setzen können, und wir sind auf einem guten Weg", sagte er: "Wenn du das ganze Jahr hintendran bist, wird es sehr frustrierend. Aber heute sind wir zufrieden."

Vor Beginn:

Aus sportlicher Sicht sind die wichtigsten Fragen geklärt: Die Konstrukteurswertung geht an Mercedes, Lewis Hamilton hat sich bereits den siebten WM-Titel gesichert. In den Abu-Dhabi-GP geht der Brite von Platz drei.

Vor Beginn:

Auf dem Yas Marina Circuit, auf dem 2009 erstmals gefahren wurde, müssen die Fahrer 55 Runden und insgesamt 305,355 Kilometer zurücklegen. Los geht es um 14.10 Uhr.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum letzten Formel-1-Rennen der Saison 2020. Heute sind die Piloten in Abu Dhabi zu Gast.

Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream

Das Rennen in Abu Dhabi ist heute live im Free-TV zu sehen. Letztmals wird die Formel 1 von RTL übertragen, ehe die Köngisklasse des Motorsports ab der kommenden Saison nur noch im Pay-TV gezeigt wird.

Los geht es um 12.30 Uhr mit einem Renn-Countdown und einem Rückblick auf 30 Jahre Formel 1 bei RTL. Via TVNow ich auch ein Livestream verfügbar, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Alternativ zeigt Sky den Grand Prix live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender stellt seinen Abonnenten zudem einen Livestream via Sky Go bereit, Sky Ticket bietet Nicht-Abonnenten eine Möglichkeit, ebenfalls beim Rennen dabei zu sein. Außerdem wird das Rennen vom hauseigenen Formel-1-Kanal F1 TVübertragen.

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Die Startaufstellung

Sebastian Vettel fuhr der Konkurrenz im Ferrari wieder einmal hinterher und verpasste Q3 als 13. Auch Teamkollege Charles Leclerc erreichte diesen nicht.

Rang Fahrer Team Nationalität Zeit 1. Max Verstappen Red Bull Niederlande 1:35.246 2. Valtteri Bottas Mercedes Finnland 1:35.271 3. Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 1:35.332 4. Lando Norris McLaren Großbritannien 1:35.497 5. Alexander Albon Red Bull Thailand 1:35.571 6. Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 1:35.815 7. Daniil Kwjat AlphaTauri Russland 1:35.963 8. Lance Stroll Racing Point Kanada 1:36.046 9. Pierre Gasly AlphaTauri Frankreich 1:36.242 10. Esteban Ocon Renault Frankreich 1:36.359 13. Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 1:36.631

Formel 1: Die Fahrerpaarungen für die Saison 2021 © imago images / ZUMA Wire 1/22 Mick Schumacher wird in der kommenden Saison für Haas fahren. Damit sind nur noch drei Cockpits für 2021 frei. Wir zeigen, welche das sind und wer sonst alles schon seinen Platz sicher hat. © imago images / HochZwei 2/22 MERCEDES - VALTTERI BOTTAS: Der Finne hat erneut einen Einjahresvertrag erhalten und wird somit auch 2021 für Mercedes fahren. Bottas wollte eine langfristige Anstellung, Mercedes ließ aber erneut die Tür offen. © imago images / HochZwei 3/22 Zweites Cockpit: Noch offen. Der Vertrag von LEWIS HAMILTON läuft aus, alles deutet aber darauf hin, dass er bei Mercedes verlängern wird. Wenn sein Vertrauter, Motorsportchef Toto Wolff, geht, könnte es aber nochmal spannend werden. © imago images / Poolfoto Motorsport 4/22 FERRARI: CHARLES LECLERC. Der Monegasse wird noch bis einschließlich 2024 für die Scuderia fahren. Leclerc geht als klare Nummer 1 in die neue Saison. © imago images / Poolfoto Motorsport 5/22 CARLOS SAINZ: Zwei Tage nachdem die Trennung mit Sebastian Vettel verkündet wurde, stellte Ferrari den Spanier als neuen Teamkollegen von Leclerc vor. Sainz erhält einen Vertrag über zwei Jahre. © imago images / Action Plus 6/22 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer hat im Januar 2020 bis einschließlich der Saison 2023 unterschrieben. Allerdings hat sich Verstappen einige Ausstiegklauseln gesichert. U.a. darf er das Team verlassen, wenn das Auto zu langsam ist.. © imago images / Poolfoto Motorsport 7/22 Zweites Cockpit: Noch offen. ALEXANDER ALBON Vertrag läuft 2020 aus, eine Vertragsverlängerung ist noch nicht in Sicht. Das Team gehört allerdings einem Thailänder, der gerne seinen Landsmann im Auto sehen möchte. © imago images / HochZwei 8/22 Alternativen? Eine Rückkehr von PIERRE GASLY ist aufgrund der Verlängerung bei AlphaTauri ausgeschlossen. NICO HÜLKENBERG könnte eine Option sein, er würde aber die Philosophie des Teams über den Haufen werfen. © imago images / Poolfoto Motorsport 9/22 MCLAREN - DANIEL RICCIARDO: Nach zwei Jahren bei Renault wechselt der Australier zum englischen Traditionsrennstall. Er hat für "mehrere Jahre" unterschrieben und wird den zu Ferrari abgewanderten Sainz ersetzen. © imago images / HochZwei 10/22 LANDO NORRIS: Der Engländer hat im Herbst 2019 vorzeitig für drei weitere Jahre bis einschließlich 2022 bei McLaren verlängert. Ricciardo und Norris: Spaß wird bei dieser Kombo definitiv dabei sein. © imago images / Agiencia EFE 11/22 FERNANDO ALONSO: Nach zwei Jahren Auszeit greift der zweimalige Weltmeister noch einmal an. Bereits zum dritten Mal wird er nun für Renault fahren. Das Team hatte ebenfalls mit Sebastian Vettel verhandelt. © imago images / Hoch zwei 12/22 ESTEBAN OCON: Der Franzose ist noch bis 2021 bei Renault unter Vertrag. Ocon gehört dem Mercedes-Nachwuchsprogramm an und schielt daher auf ein Cockpit bei den Silberpfeilen. © imago images / Hoch zwei 13/22 ALPHATAURI - PIERRE GASLY darf nach guten Leistungen in der aktuelle Saison auch 2021 im AlphaTauri Platz nehmen. Der Franzose, der überraschend den Italien-GP gewann, bleibt für mindestens ein weiteres Jahr. © imago images / Motorsport Images 14/22 Eigentlich war es klar, dass das zweite Cockpit an den Japaner YUKI TSUNODA gehen wird. Da nun aber Motorenlieferant Honda den Absprung macht, ist eine Verpflichtung unsicher. Auch DANIIL KVYAT hat bei AlphaTauri wohl keine Zukunft mehr. © imago images / HochZwei 15/22 ASTON MARTIN: Mit SEBASTIAN VETTEL hat sich das neue Werksteam, das nicht mehr Racing Point heißen wird, einen erfahrenen Fahrer gesichert, der das Team nach vorne bringen soll. Vettel will um den Titel fahren. © imago images / Hoch zwei 16/22 Neben ihm im Cockpit wird LANCE STROLL sein. Dessen Vater Lawrence gehört der Rennstall und sorgte dafür, dass sein Sohn einen Platz bekam. SERGIO PEREZ hat zwar noch bis 2021 Vertrag, der Mexikaner wurde aber aus seinem Vertrag herausgekauft. © imago images / PanoramiC 17/22 ALFA ROMEO: Die Italiener werden weiterhin auf KIMI RÄIKKÖNEN setzen. Der bald 41-jährige Finne hat noch Lust auf ein weiteres Jahr und soll einen jungen Fahrer entwickeln. © imago images / ZUMA Wire 18/22 Alfa Romeo galt lange als wahrscheinlichste Lösung für Schumacher, die Italiener verlängerten aber auch den Vertrag mit ANTONIO GIOVINAZZI. © imago images / HochZwei 19/22 HAAS: Seine Chance bekommt MICK SCHUMACHER nun beim aus Ausbildungs-Team von Ferrari. Der 21-Jährige wird seinen ersten Einsatz bereits beim freien Training in Abu Dhabi feiern. © getty 20/22 Wie Schumacher wird 2021 auch der Russe NIKITA MAZEPIN neu zum Team stoßen, das hatte Haas schon am Dienstag verkündet. © imago images / Hoch zwei 21/22 WILLIAMS: GEORGE RUSSELL wird 2021 das letzte Jahr seines Vertrages fahren. Dass der talentierte Brite (ebenfalls ein Mercedes-Fahrer) danach noch weiter für Williams fahren wird, gilt als ausgeschlossen. © imago images / Hoch zwei 22/22 NICHOLAS LATIFI: Der Kandier fährt seit 2020 für Williams und besitzt einen "langfristigen Vertrag". Ohne Geld geht es aber auch nicht: Sein Vater Michael pulvert jährlich mehrere Millionen in das Team.

Formel 1: Die Gesamtwertung vor dem Saisonfinale

Max Verstappen könnte sich in der Gesamtwertung noch auf Platz zwei schieben. Gewinnt der Niederländer, dürfte Valtteri Bottas maximal Platz sechs belegen, im Falle von Platz zwei dürfte Bottas nicht über Platz zehn hinauskommen.