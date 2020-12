Formel 1, GP in Abu Dhabi: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Formel-1-Saison endet heute mit dem spektakulären Kurs auf der Yas-Insel in Abu Dhabi. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem der Weltmeister Lewis Hamilton aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus das Rennen in Sachir am vergangenen Wochenende aussetzen musste, geht er heute wieder für Mercedes an den Start. Sein Vertreter George Russell war dort immerhin die schnellste Rennrunde gefahren.

GP in Abu Dhabi: Das Wochenende im Überblick

Den drei freien Trainings und dem Qualifying zum Ermitteln der Startaufstellung folgt das Rennen auf dem Yas Marina Circuit am heutigen Sonntag.

Datum Uhrzeit Session 11.12. 10 Uhr 1. Freie Training 11.12. 14 Uhr 2. Freie Training 12.12. 11 Uhr 3. Freie Training 12.12. 14 Uhr Qualifying 13.12. 14.10 Uhr Rennen

GP in Abu Dhabi: Die Startaufstellung

Max Verstappen hat sich die Pole Position vor dem Mercedes-Duo Bottas und Hamilton geschnappt.

Rang Fahrer Team Nationalität Zeit 1. Max Verstappen Red Bull Niederlande 1:35.246 2. Valtteri Bottas Mercedes Finnland 1:35.271 3. Lewis Hamilton Mercedes Großbritannien 1:35.332 4. Lando Norris McLaren Großbritannien 1:35.497 5. Alexander Albon Red Bull Thailand 1:35.571 6. Carlos Sainz Jr. McLaren Spanien 1:35.815 7. Daniil Kwjat AlphaTauri Russland 1:35.963 8. Lance Stroll Racing Point Kanada 1:36.046 9. Pierre Gasly AlphaTauri Frankreich 1:36.242 10. Esteban Ocon Renault Frankreich 1:36.359 13. Sebastian Vettel Ferrari Deutschland 1:36.631

Formel 1: Den GP in Abu Dhabi heute live im TV und Livestream sehen

Das Rennen in Abu Dhabi ist heute live im Free-TV bei RTL zu sehen. Der Sender steigt in dieser Saison jeweils mit dem Qualifying in die Übertragung der Rennwochenden ein.

Auch Sky zeigt das Rennen live und in voller Länge. Der Pay-TV-Service bietet für Kunden einen Livestream in der "Sky Go"-App, mit dem Sky Ticket kann ein Monatsabo erworben werden.

Eine weitere Alternative ist das hauseigene Network der Formel 1, F1 TV (kostenpflichtig).

Formel 1: Den GP in Abu Dhabi heute im Liveticker verfolgen

Selbstverständlich könnt Ihr auch das letzte Rennen der Saison noch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker zum GP in Abu Dhabi.

© imago images / Poolfoto Motorsport

Formel 1: Die Gesamtwertung vor dem Saisonabschluss

Fahrerwertung:

Lewis Hamilton steht seit dem Türkei-GP am 15. November als Weltmeister der Formel-1-Saison 2020 fest. Mit seinem siebten Titel zog der Brite mit Michael Schumacher an der Spitze der ewigen Weltmeisterliste gleich.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 332 2 Valtteri Bottas Mercedes 205 3 Max Verstappen Red Bull 189 4 Sergio Perez Racing Point 125 5 Daniel Ricciardo Renault 112 6 Charles Leclerc Ferrari 98 7 Carlos Sainz McLaren 97 8 Alexander Albon Red Bull 93 9 Lando Norris McLaren 87 10 Lance Stroll Racing Point 74 11 Pierre Gasly AlphaTauri 71 12 Esteban Ocon Renault 60 13 Sebastian Vettel Ferrari 33 14 Daniil Kvyat AlphaTauri 32 15 Nico Hülkenberg Racing Point 10 (zwei Rennen) 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 George Russell Williams/Mercedes 3 (für Mercedes) 19 Romain Grosjean Haas 2 20 Kevin Magnussen Haas 1 21 Nicholas Latifi Williams 0 22 Jack Aitken Williams 0 (ein Rennen) 23 Pietro Fittipladi Haas 0 (ein Rennen)

Konstrukteurswertung:

Mercedes hatte sich den Weltmeister-Titel der Konstrukteure bereits nach 13 der insgesamt 17 Rennen gesichert. Die Silberpfeile haben in dieser Wertung fast doppelt so viele Punkte wie Vizemeister Red Bull erzielt.