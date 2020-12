Nach dem schrecklichen, aber glimpflich ausgegangenen Crash von Romain Grosjean am vorigen Sonntag ist die Formel 1 heute erneut in Bahrain am Start. Hier könnt Ihr das zweite Saisonrennen auf dem Sakhir-GP im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel-1-GP von Bahrain: Das Rennen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Es handelt sich um den vorletzten Grand Prix der Saison. Am kommenden Wochenende folgt in Abu Dhabi das letzte Rennen des Jahres 2020.

Vor Beginn:

Lewis Hamilton ist an diesem Wochenende aufgrund seines positiven Corona-Tests nicht mit dabei. Ihn ersetzt im Mercedes George Russell. Der Youngster verpasste bei seinem Silberpfeil-Debüt die Pole Position knapp. Valtteri Bottas geht von Rang eins aus ins Rennen. Übrigens: Grosjeans Ersatzmann Pietro Fittipaldi, Enkel des zweifachen Weltmeisters Emerson Fittipaldi, wurde Letzter.

Vor Beginn:

Das Rennen in Sakhir startet heute erst um 18.10 Uhr. Dabei wurde die Strecke im Gegensatz zur vergangenen Woche modifiziert. Dadurch müssen die Fahrer heute insgesamt 87 Runden absolvieren.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Formel-1-GPs von Bahrain.

Formel-1-GP von Bahrain: Das Rennen heute im TV und Livestream

RTL zeigt das Rennen heute live im Free-TV. 70 Minuten vor Rennstart beginnt die Vorberichterstattung. Außerdem zeigt Sky den Bahrain-GP im Pay-TV in voller Länge.

Beide Sender haben zudem einen kostenpflichtigen Livestream im Angebot. Über TVNow und SkyGo könnt Abonnenten das Rennen ebenfalls verfolgen.

Als dritte Option gibt es noch den Streaminganbieter F1TV. Dieser ist aber ebenfalls kostenpflichtig.

Formel 1: Die Startaufstellung zum Sakhir-GP

Am Samstag hat sich Valtteri Bottas im Mercedes die Pole-Position gesichert.