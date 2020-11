Emilia-Romagna-GP: Wer zeigt / überträgt das Formel-1-Rennen in Imola heute live?

Die Formel 1 macht dieses Wochenende Stopp im italienischen Imola, am Sonntag wird der Sieger des Großen Preises der Emilia-Romagna ausgemacht. Hier erfahrt Ihr, wer das Rennen in Imola heute live im TV und Livestream zeigt/überträgt.

Emilia-Romagna-GP: Der Rennplan am Wochenende

Anders als bei vorangegangenen Rennwochenenden der Formel 1 gab es keine gemeinsamen Aktivitäten der Piloten am Freitag, wodurch es insgesamt auch bei nur einem freien Training in Imola blieb.

Datum Uhrzeit Session 31.10.2020 10 Uhr 1. Freies Training 31.10.2020 14 Uhr Qualifying 01.11.2020 13.10 Uhr Rennen

Formel 1: Der Emilia-Romagna-GP heute live im TV und Livestream

Die Formel 1 ist wie schon die gesamte Saison über im Free-TV auf RTL zu sehen. Dort seht Ihr allerdings nur fast das gesamte Rennen, da euch regelmäßige Werbepausen erwarten. Mit einem Abonnement bei TV-Now ist die RTL-Übertragung auch als Livestream empfangbar.

Sky zeigt das komplette Rennen live, in voller Länge und ohne Werbeunterbrechungen. Auch hier gilt: Kunden haben Zugriff auf die Livebilder als Stream, entweder mit Sky Ticket oder der "Sky Go"-App.

Zuletzt bietet der hauseigenen Streamingdienst der Formel 1 F1TV eine Alternative für alle leidenschaftlichen Motorsport-Fans. Hier entlang für den kostenpflichtigen F1TV-Livestream.

Formel 1: Der Emilia-Romagna-GP heute im Liveticker

Nach wie vor könnt Ihr natürlich alle Trainings, Qualifyings und Rennen der Formel 1 mithilfe der SPOX-Liveticker verfolgen. Die Ticker versorgen euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen frisch von der jeweiligen Rennstrecke.

Hier entlang zum Liveticker: Emilia-Romagna-GP in Imola.

F1 - Emilia-Romagna-GP: Die Startplätze

Ein gewohntes Bild: Das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton starten von den ersten beiden Plätzen ins Rennen. Sebastian Vettel dagegen ist in der Startaufstellung nur auf Platz 14 gesetzt. Noch kein Pilot eines anderen Rennstalls hat in dieser Saison ein Rennen von der Pole Position gestartet.

Platz Fahrer Team Zeit 1 Valtteri Bottas Mercedes 1.13.609 2 Lewis Hamilton Mercedes 1.13.706 3 Max Verstappen Red Bull 1.14.176 4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.14.502 5 Daniel Ricciardo Renault 1.14.520 6 Alexander Albon Red Bull 1.14.572 7 Charles Leclerc Ferrari 1.14.616 8 Daniil Kwjat AlphaTauri 1.14.696 9 Lando Norris McLaren 1.14.814 10 Carlos Sainz McLaren 1.14.911 11 Sergio Perez Racing Point 1.15.061 12 Esteban Ocon Renault 1.15.201 13 George Russell Williams 1.15.323 14 Sebastian Vettel Ferrari 1.15.385 15 Lance Stroll Racing Point 1.15.494 16 Romain Grosjean Haas 1.15.918 17 Kevin Magnussen Haas 1.15.939 18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1.15.953 19 Nicholas Latifi Williams 1.15.987 20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.16.208

Formel 1: Diese Rennen stehen noch aus

Nach dem heutigen Rennen in Imola stehen noch vier weitere Wettbewerbe der Formel-1-Saison aus, darunter zwei Wochenenden in Sakhir in Bahrain. Die Weltmeisterschaft endet am 13. Dezember mit dem Großen Preis von Abu Dhabi.

Datum Grand Prix 30.10. - 01.11.2020 Emilia-Romagna GP (Imola) 13.11. - 15.11.2020 Türkei (Istanbul) 27.11. - 29.11.2020 Bahrain (Sakhir) 04.12. - 06.12.2020 Bahrain (Sakhir) 11.12. - 13.12.2020 VAE (Abu Dhabi)

Formel 1: Der WM-Stand vor Rennen 13 von 17

Fahrerwertung:

Lewis Hamilton ging als Favorit in die Saison und ist noch dominanter als die meisten Fans und Experten erwartet hatten. Sein engster Verfolger Valtteri Bottas, auch sein Teamkollege bei Mercedes, hat bereits fast 80 Punkte Rückstand auf den Briten.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 256 2 Valtteri Bottas Mercedes 179 3 Max Verstappen Red Bull 162 4 Daniel Ricciardo Renault 80 5 Charles Leclerc Ferrari 75 6 Sergio Perez Racing Pont 74 7 Lando Norris McLaren 65 8 Alexander Albon Red Bull 64 9 Pierre Gasly AlphaTauri 63 10 Carlos Sainz McLaren 59

Kontrukteurswertung:

Auch in der Konstrukteurswertung befindet sich Mercedes aktuell auf einer anderen Stufe als alle anderen Mannschaften und hat fast doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte Red Bull gesammelt.