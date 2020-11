Formel 1 - Großer Preis von Bahrain: Freie Trainings heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das drittletzte Formel-1-Wochenende der Saison 2020 steht vor der Tür, die Königsklasse des Motorsports ist an diesem Wochenende in Bahrain zu Gast. Heute stehen die erste beiden Freien Trainings im Königreich an. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum Abschluss der Saison bleibt die Formel 1 im Nahen Osten, nach zwei Rennwochenenden in Bahrain steigt das Saisonfinale wie gewohnt in Abu Dhabi.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1, Großer Preis von Bahrain: Datum, Uhrzeit, Zeitplan

Das Rennwochenende auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir beginnt mit dem 1. Freien Training am Freitag, angesetzt ist die Session von 12 bis 13.30 Uhr. Am Nachmittag folgt das 2. Training in der Wüste, 16 bis 17.30 Uhr ist hierfür der Zeitplan.

Am morgigen Samstag erfolgt dann das 3. Freie Training (12 bis 13 Uhr) und das Qualifying (15 bis 16 Uhr).

Der Rennstart ist für Sonntag (29. November) 15.10 Uhr terminiert.

Formel 1, Bahrain-GP: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Session 27.11.2020 12 bis 13.30 Uhr 1. Freies Training 27.11.2020 16 bis 17.30 Uhr 2. Freies Training 28.11.2020 12 bis 13 Uhr 3. Freies Training 28.11.2020 15 bis 16 Uhr Qualifying 29.11.2020 15.10 Uhr Rennen

Formel 1, Bahrain-GP: Freien Trainings heute live im TV und Livestream

Das 1. Freie Training könnt Ihr im TV ausschließlich bei Sky sehen, der Pay-TV-Anbieter ist ab 11.55 Uhr live auf Sendung. Die einzige Alternative zu Sky stellt der Streaming-Dienst F1 TV da, der alle Sessions des Rennwochenendes live zeigt, inklusive exklusiven Kameraeinstellungen. 7,99 Euro kostet F1 TV monatlich.

Für das 2. Freie Training gibt es dahingegen mehrere Optionen, neben Sky (ab 15.55 Uhr) überträgt auch n-tv ab 15.55 Uhr live. In Österreich kümmert sich ORF 1 um die Übertragung, ebenfalls ab 15.55 Uhr.

Alle TV-Sender bieten auch Livestreams an, Sky via Sky Go oder Sky Ticket, n-tv via TVNOW und der ORF auf seiner Webseite.

Formel 1, Bahrain-GP heute im Liveticker

Beide Freie Trainings könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht's zu den Liveticker!

Formel 1: Heute vor vier Jahren wurde Nico Rosberg Weltmeister

Auf den Tag genau vier Jahre ist es her, dass sich Nico Rosberg am Yas Marina Circuit von Abu Dhabi seinen ersten und einzigen Weltmeistertitel schnappte. Zwar kam der Deutsche nur als Zweiter hinter Teamkollegen Lewis Hamilton ins Ziel, den Gesamtsieg ließ er sich aber nicht nehmen.

Am Ende waren es fünf Punkte, die Rosberg und Hamilton trennten. "Ich will jetzt nur noch feiern und die Sau rauslassen", kündigte Rosberg im Anschluss an, ehe er fünf Tage später überraschenden seinen Rücktritt verkündete. "Ich habe den Berg erklommen, ich bin an der Spitze angekommen, und es fühlt sich richtig an", sagte er.

© imago images / Belga

Formel 1: Der WM Stand nach 14 von 17 Rennen

In beiden Wertungen ist die Entscheidung drei Rennen vor Schluss bereits gefallen. Lewis Hamilton krönte sich am vergangenen Wochenende zum siebten Mal zum Weltmeister. Auch Mercedes ist in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 307 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 170 4 Sergio Perez Racing Point 100 5 Charles Leclerc Ferrari 97 6 Daniel Ricciardo Renault 96 7 Carlos Sainz McLaren 75 8 Lando Norris McLaren 74 9 Alexander Albon Red Bull 70 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Konstrukteurswertung: