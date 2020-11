Nach neun Jahren ist die Formel 1 wieder in der türkischen Großstadt Istanbul zu Gast. Lewis Hamilton will beim heutigen Qualifying zum Großen Preis der Türkei den Grundstein für den Gewinn seines siebten WM-Titels legen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Qualifying live im TV und Livestream sehen könnt.

Nach 2011 kommt die Formel 1 erstmalig wieder in die Türkei, davor war der 5,338 Kilometer lange Kurs sieben Jahre lang fester Bestandteil des Rennkalenders. Rekordsieger mit drei Siegen ist Felipe Massa.

Formel 1: Qualifying zum GP der Türkei heute live im TV und Livestream

Das Qualifying zum Türkei-GP startet am heutigen Samstag (14. November) mit dem ersten Durchlauf (Q1) um 13 Uhr. Gegen 14 Uhr sollten wir wissen, wer morgen von der Pole Position starten wird. Am Morgen (10 Uhr) steht allerdings erst noch das 3. Freie Training an.

Um das Qualifying live im TV zu sehen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Privat-Sender RTL startet seine Übertragung um 12.45 Uhr live, gleichzeitig startet auch Pay-TV-Sender Sky mit der Live-Berichterstattung.

In Österreich kümmert sich ORF1 um die Übertragung des Qualifyings (ebenfalls ab 12.45 Uhr), für die Schweiz ist SRF 2 ab 12.55 Uhr auf Sendung.

Zusätzlich bieten alle vier Sender auch einen Livestream an, Sky via Sky Go oder Sky Ticket und RTL via TVNOW, ORF und SRF auf ihrer Homepage.

Alternativ könnt Ihr alle Sessions des Rennwochenendes auch bei F1 TV verfolgen. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst der Formel 1 ist für 7,99 Euro pro Monat buchbar.

Türkei-GP: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Session Samstag, 14.11.2020 10 Uhr 3. Freies Training 13 Uhr Qualifying Sonntag, 15.11.2020 11.10 Uhr Rennen

F1, GP der Türkei: So kann Lewis Hamilton Weltmeister werden

Für Lewis Hamilton könnte dieses Wochenende ein ganz besonderes werden, so kann der Mercedes-Pilot den siebten WM-Titel seiner Karriere einfahren. Derzeit hat er 85 Punkte Vorsprung auf seinen zweitplatzierten Teamkollegen Valtteri Bottas. Wir zeigen die Varianten, mit denen der Brite am Sonntag Weltmeister wird.

Hamilton wird in der Türkei Weltmeister, wenn ...

... er vor Bottas ins Ziel kommt.

... Bottas nicht über Rang sieben hinauskommt.

... Bottas gewinnt, ohne die schnellste Runde zu fahren und Hamilton Zweiter wird.

... Bottas Zweiter und Hamilton mindestens Vierter wird.

... Bottas Zweiter und Hamilton Fünfter wird und dabei die schnellste Rennrunde fährt.

... Bottas Dritter wird - unabhängig von der schnellsten Rennrunde - und Hamilton mindestens Fünfter wird.

... Bottas Dritter wird, ohne die schnellste Rennrunde zu fahren und Hamilton mindestens Sechster wird.

... Bottas Vierter und Hamilton mindestens Siebter wird.

... Bottas Vierter und Hamilton Achter wird und dabei die schnellste Rennrunde fährt.

... Bottas Fünfter und Hamilton mindestens Achter wird.

... Bottas Fünfter und Hamilton Neunter wird und dabei die schnellste Rennrunde fährt.

... Bottas Sechster wird, ohne die schnellste Rennrunde zu fahren und Hamilton mindestens Zehnter wird.

Türkei-GP: Der WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

In der Teamwertung steht Mercedes unlängst als Champion fest, in der Fahrerwertung fällt die Entscheidung ebenfalls unter den zwei Mercedes-Piloten.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 282 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 162 4 Daniel Ricciardo Renault 95 5 Charles Leclerc Ferrari 85 6 Sergio Perez Racing Pont 82 7 Lando Norris McLaren 69 8 Carlos Sainz McLaren 65 9 Alexander Albon Red Bull 64 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Kontrukteurswertung: